ABD-Küba gerilimi büyüyor: Havana’dan 'insani felaket' uyarısı

Sputnik Türkiye

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD’nin Küba’ya yönelik olası bir askeri müdahalesinin “kan gölüne” dönüşeceğini söyledi. Rodriguez, Washington’ın ada... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T09:14+0300

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD’nin Küba’ya yönelik olası bir askeri operasyonunun büyük bir insani felakete neden olacağı uyarısında bulundu.Rodriguez, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olası bir savaşın hem Küba hem de ABD vatandaşları açısından ağır sonuçlar doğuracağını belirtti.Kübalı bakan paylaşımında, “ABD’nin Küba’ya yönelik olası bir askeri saldırısı gerçek bir insani felakete ve kan gölüne yol açacaktır” ifadelerini kullandı. Rodriguez, savaş kararlarının bedelini halkların ödediğini savunarak, siyasetçilerin böyle bir çatışma üzerinden “kumar oynadığını” öne sürdü.'Küba ABD için tehdit değil'Rodriguez açıklamasında, ABD’nin Küba’ya müdahale etmesini gerektirecek herhangi bir neden bulunmadığını da vurguladı. Küba’nın ABD için tehdit oluşturmadığını savunan Rodriguez, Washington yönetiminin yalnızca siyasi sistem değişikliği hedefiyle hareket ettiğini iddia etti.Kübalı bakan, “ABD gibi bir süper gücün, kendisine hiçbir tehdit oluşturmayan küçük bir adaya saldırması için en küçük bir bahanesi bile yok” değerlendirmesinde bulundu.Trump’ın açıklamaları dikkat çekmiştiABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda Küba ile görüşebileceklerini söylemişti. Trump, “Küba bizden yardım istiyor ve biz de konuşacağız” ifadelerini kullanmıştı.Görev süresi sona ermeden “özgür Havana’yı” ziyaret etmek istediğini belirten Trump, son aylarda birçok kez “İran’dan sonra Küba konusuyla ilgileneceklerini” dile getirmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba izin verirse, 100 milyon dolarlık insani yardım yapmaya hazır olduklarını belirtmişti. Rodriguez bu iddialara "Bu bir bağış mı, bir dolandırıcılık mı yoksa bağımsızlığımızı kısıtlamak için yapılan kirli bir iş mi? Yakıt ambargosunu kaldırmak daha kolay olmaz mıydı? Yalan söylüyorlar, 100 milyon dolarlık bir yalan" ifadelerini kullanmıştı.

