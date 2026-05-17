Küresel Sumud Filosu Antalya açıklarında
Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, olumsuz hava koşulları nedeniyle demirlediği Antalya açıklarından... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, olumsuz hava koşulları nedeniyle demirlediği Antalya açıklarından, şartların düzelmesi üzerine yeniden yola çıktı.
Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, deniz filosu, hava koşulları nedeniyle dün demirlediği Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açtı.
96 Türk katılımcının yer aldığı deniz filosunda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam, Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivistler bulunuyor.
Ayrıca Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 5 tekne de 13 ülkeden 37 katılımcıyla Akdeniz’de ilerleyişini sürdürüyor. Bu koalisyonda da Kanada, Fransa, Belçika, Avustralya, İspanya, Portekiz, İngiltere, İtalya, Güney Kore, ABD, Danimarka, Yunanistan, Arnavutluk'tan katılımcılar yer alıyor.
Gazze'ye 340 deniz mili mesafe kaldı
Kuzey Afrika hattında karadan ilerleyen Küresel Sumud Filosu konvoyu da Libya'nın batısındaki Zliten kentinden Misrata'ya doğru yol alıyor. Konvoydaki aktivistler, Libya'dan Mısır'a geçerek Gazze sınırına ulaşmayı hedefliyor.