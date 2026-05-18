https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/galatasarayin-yildiz-ismi-takima-veda-etti-her-sey-icin-tesekkurler-1105833408.html
Galatasaray'ın yıldız ismi takıma veda etti: 'Her şey için teşekkürler'
Galatasaray'ın yıldız ismi takıma veda etti: 'Her şey için teşekkürler'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldızı Noa Lang, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. Lang’ın Galatasaray formalı görüntülerine, Sezen... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T17:14+0300
2026-05-18T17:14+0300
2026-05-18T17:14+0300
spor
napoli
galatasaray
noa lang
sezen aksu
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105833235_0:31:662:403_1920x0_80_0_0_b701ce503a42351373acabd8d335042f.jpg
Napoli’den kiralanan Noa Lang, Galatasaray'a sosyal medya üzerinden duygusal bir mesajla veda etti. Hollandalı futbolcu, “Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum” ifadelerini kullandı. Paylaşımında Galatasaray formasıyla yer aldığı anlara yer veren Lang, videoda fon müziği olarak Sezen Aksu’nun 'Bir Çocuk Sevdim' şarkısını tercih etti. Taraftarlar, yıldız oyuncunun vedasına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/besiktasta-sergen-yalcin-donemi-bitti-1105829831.html
napoli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105833235_0:0:662:498_1920x0_80_0_0_139bc335ae018736a636422c5307bc84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
napoli, galatasaray, noa lang, sezen aksu, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
napoli, galatasaray, noa lang, sezen aksu, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Galatasaray'ın yıldız ismi takıma veda etti: 'Her şey için teşekkürler'
Galatasaray’ın yıldızı Noa Lang, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. Lang’ın Galatasaray formalı görüntülerine, Sezen Aksu’nun Bir Çocuk Sevdim adlı şarkısı eşlik etti.
Napoli’den kiralanan Noa Lang, Galatasaray'a sosyal medya üzerinden duygusal bir mesajla veda etti.
Hollandalı futbolcu, “Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum” ifadelerini kullandı. Paylaşımında Galatasaray formasıyla yer aldığı anlara yer veren Lang, videoda fon müziği olarak Sezen Aksu’nun 'Bir Çocuk Sevdim' şarkısını tercih etti.
Taraftarlar, yıldız oyuncunun vedasına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.