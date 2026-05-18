Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti
Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ta sıcak gelişme yaşandı. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, Nevzat Demir... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
15:03 18.05.2026 (güncellendi: 15:11 18.05.2026)
Sezonun sona ermesiyle birlikte gözlerin çevrildiği Beşiktaş’ta önemli bir toplantı yapıldı.
Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Görüşmede geride kalan sezonun değerlendirmesi ve Yalçın’ın kulüpteki geleceği masaya yatırıldı.
Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
Yapılan toplantının ardından siyah-beyazlı kulüpte ayrılık kararı çıktı.
Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın yollarını ayırdığı öğrenildi.
Böylece deneyimli teknik adamın siyah-beyazlı ekipteki ikinci dönemi de sona ermiş oldu.
Beşiktaş sezonu 4. sırada tamamladı
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de sezonu 4. sırada tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası’nda ise yarı finalde turnuvaya veda etti.
Sezon boyunca inişli çıkışlı performans sergileyen Beşiktaş’ta teknik heyetin geleceği uzun süredir tartışma konusu olmuştu.