Fenerbahçe Başkan Adayı Safi: Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, takımı şampiyon yapacak güç ve inanca sahip olduklarını belirterek, dünya yıldızlarının yer alacağı bir kadro kuracaklarını... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
22:37 18.05.2026 (güncellendi: 22:39 18.05.2026)
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, takımı şampiyon yapacak güç ve inanca sahip olduklarını belirterek, dünya yıldızlarının yer alacağı bir kadro kuracaklarını açıkladı.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi, genel kurul üyeleriyle bir araya geldi.
İstanbul’da bir otelde düzenlenen organizasyonda konuşan Safi, “12 yıldır beklentinin de sorumluluğun da farkındayım. Biz bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarımın Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak gücü de var, inancı da var” dedi.
Safi, “Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Fenerbahçemize 1 yıldız yetmez. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım bana 2 isim gösterdi, 'Bu isimler beni kesmez.' dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak” açıklamasında bulundu.
