https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/fenerbahce-baskan-adayi-safi-rakiplerin-dizlerini-titretecek-kadroyu-kuracagiz-1105838324.html
Fenerbahçe Başkan Adayı Safi: Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız
Fenerbahçe Başkan Adayı Safi: Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, takımı şampiyon yapacak güç ve inanca sahip olduklarını belirterek, dünya yıldızlarının yer alacağı bir kadro kuracaklarını... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T22:37+0300
2026-05-18T22:37+0300
2026-05-18T22:39+0300
spor
fenerbahçe
hakan safi
başkan
başkan aday adayı
başkan adayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105838005_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_b64c647429d06fe966640c2002fa2fd7.jpg
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi, genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul’da bir otelde düzenlenen organizasyonda konuşan Safi, “12 yıldır beklentinin de sorumluluğun da farkındayım. Biz bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarımın Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak gücü de var, inancı da var” dedi.Safi, “Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Fenerbahçemize 1 yıldız yetmez. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım bana 2 isim gösterdi, 'Bu isimler beni kesmez.' dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/kume-dusmustu-kayserispordan-tffye-ligi-tescil-etmeyin-cagrisi-1105836452.html
başkan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105838005_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_008e71a29d5e0b0c8254cd50dab22574.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, hakan safi, başkan, başkan aday adayı, başkan adayı
fenerbahçe, hakan safi, başkan, başkan aday adayı, başkan adayı
Fenerbahçe Başkan Adayı Safi: Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız
22:37 18.05.2026 (güncellendi: 22:39 18.05.2026)
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, takımı şampiyon yapacak güç ve inanca sahip olduklarını belirterek, dünya yıldızlarının yer alacağı bir kadro kuracaklarını açıkladı.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi, genel kurul üyeleriyle bir araya geldi.
İstanbul’da bir otelde düzenlenen organizasyonda konuşan Safi, “12 yıldır beklentinin de sorumluluğun da farkındayım. Biz bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarımın Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak gücü de var, inancı da var” dedi.
Safi, “Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Fenerbahçemize 1 yıldız yetmez. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım bana 2 isim gösterdi, 'Bu isimler beni kesmez.' dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak” açıklamasında bulundu.