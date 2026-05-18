https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/elon-musk-10-yil-icinde-araba-kullanmak-oldukca-nis-bir-durum-olacak-1105837489.html

Elon Musk: 10 yıl içinde araba kullanmak oldukça niş bir durum olacak

Elon Musk: 10 yıl içinde araba kullanmak oldukça niş bir durum olacak

Sputnik Türkiye

ABD'li milyarder Elon Musk, insan gözetimi olmadan çalışan tam otonom araçların bu yıl içinde ABD genelinde yaygınlaşmasını beklediğini söyledi. Musk, tamamen... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T21:47+0300

2026-05-18T21:47+0300

2026-05-18T21:48+0300

dünya

elon musk

araba

yerli araba

klasik araba

elektrikli otomobil

elektrikli araç

elektrikli motosiklet

elektrikli bisiklet

elektrikli otobüs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098200777_0:1:715:403_1920x0_80_0_0_040fd962af3e7ef8c71cfe641b614d31.png

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, Tel Aviv’de düzenlenen Smart Mobility Summit’e uzaktan video bağlantısıyla katıldı.Otonom araçlar hakkında konuşan Musk, güvenlik monitörü olmadan çalışan sürücüsüz araçların halihazırda Teksas’ta hizmet verdiğini ve sistemin yıl içinde ülke çapında genişletileceğini belirtti. Musk, “5 yıl ila 10 yıl sonra, gidilen mesafenin muhtemelen yüzde 90’ı yapay zekâ tarafından kontrol edilen sürücüsüz araçlarla gerçekleşecek. Kendi aracını kullanmak oldukça niş bir durum olacak” dedi.İsrail'in teknolojisi hakkında da konuşan Musk, “İsrail’den çıkan inovasyonun büyük bir hayranıyım. Açıkçası, İsrail’in nüfusuna kıyasla ağırlığının çok üzerinde bir etki yarattığı objektif olarak doğru. Kişi başına düşen inovasyon açısından İsrail açık ara dünyada bir numara olmalı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/elon-musk-ve-tim-cook-trumpin-cin-ziyaretine-katilacak-1105665487.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, araba, yerli araba, klasik araba, elektrikli otomobil, elektrikli araç, elektrikli motosiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli otobüs, otonom araç