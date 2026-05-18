Elon Musk: 10 yıl içinde araba kullanmak oldukça niş bir durum olacak
ABD'li milyarder Elon Musk, insan gözetimi olmadan çalışan tam otonom araçların bu yıl içinde ABD genelinde yaygınlaşmasını beklediğini söyledi. Musk, tamamen...
2026-05-18T21:48+0300
21:47 18.05.2026 (güncellendi: 21:48 18.05.2026)
ABD'li milyarder Elon Musk, insan gözetimi olmadan çalışan tam otonom araçların bu yıl içinde ABD genelinde yaygınlaşmasını beklediğini söyledi. Musk, tamamen otonom sürüşün ise 10 yıl içinde baskın hale geleceğini savundu.
Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, Tel Aviv’de düzenlenen Smart Mobility Summit’e uzaktan video bağlantısıyla katıldı.
Otonom araçlar hakkında konuşan Musk, güvenlik monitörü olmadan çalışan sürücüsüz araçların halihazırda Teksas’ta hizmet verdiğini ve sistemin yıl içinde ülke çapında genişletileceğini belirtti.
Musk, “5 yıl ila 10 yıl sonra, gidilen mesafenin muhtemelen yüzde 90’ı yapay zekâ tarafından kontrol edilen sürücüsüz araçlarla gerçekleşecek. Kendi aracını kullanmak oldukça niş bir durum olacak” dedi.
İsrail'in teknolojisi hakkında da konuşan Musk, “İsrail’den çıkan inovasyonun büyük bir hayranıyım. Açıkçası, İsrail’in nüfusuna kıyasla ağırlığının çok üzerinde bir etki yarattığı objektif olarak doğru. Kişi başına düşen inovasyon açısından İsrail açık ara dünyada bir numara olmalı” ifadelerini kullandı.