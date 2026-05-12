Elon Musk ve Tim Cook, Trump'ın Çin ziyaretine katılacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta gerçekleştireceği Çin ziyaretine, teknoloji ve finans dünyasının önde gelen isimlerinin de eşlik etmesi bekleniyor... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta gerçekleştireceği Çin ziyaretine, teknoloji ve finans dünyasının önde gelen isimlerinin de eşlik etmesi bekleniyor. Heyette Elon Musk, Tim Cook ve Larry Fink gibi isimlerin yer alacağı ileri sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta Çin'e yapacağı resmi ziyarette, çok sayıda büyük Amerikan şirketinin yöneticisinin de yer alacağı bildirildi.
BBC’ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisine göre, toplam 17 üst düzey yönetici Trump’a eşlik edecek. Heyette teknoloji, finans, savunma sanayii ve üretim sektörlerinden önemli isimler bulunuyor.
Ziyaret kapsamında Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin, iki ülke arasındaki ekonomik ve teknolojik rekabetin derinleştiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekiyor.
Teknoloji devleri de Trump heyetinde
Trump’ın heyetinde yer alması beklenen isimler arasında Elon Musk, Tim Cook ve Larry Fink öne çıkıyor. Heyette ayrıca çip ve biyoteknoloji sektörlerinden yöneticilerin de bulunduğu belirtildi.
ABD ile Çin arasındaki yapay zeka ve yarı iletken rekabetinin merkezindeki şirketlerden NVIDIA’nın CEO’su Jensen Huang ise listede yer almadı.
Huang geçen hafta CNBC’ye yaptığı açıklamada, davet edilmesi halinde Çin ziyaretinde ABD’yi temsil etmenin “bir ayrıcalık” olacağını söylemişti.
Ticaret savaşı sonrası kritik görüşme
Trump’ın Çin ziyareti, yaklaşık 10 yıl sonra bir ABD başkanının gerçekleştireceği ilk Çin ziyareti olacak.
İki ülke arasında son yıllarda karşılıklı gümrük tarifeleriyle büyüyen ticaret savaşı, teknoloji ihracat kısıtlamaları ve yapay zeka rekabeti ilişkileri daha da germişti. Taraflar, Ekim 2025’te yapılan son Trump-Şi görüşmesinin ardından tarifeleri geçici olarak askıya almıştı.
İran savaşı da gündemde olacak
Yaklaşan Trump-Şi görüşmesinde, ABD ve İsrail’in İran’la yürüttüğü savaşın da önemli başlıklardan biri olması beklenmekte. ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın, İran petrolünün önemli alıcılarından biri olan Çin'den, Tahran ile Washington arasında olası bir anlaşma sürecine destek vermesini isteyebileceği belirtildi.