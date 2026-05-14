Yıllık 50 milyon yumurta üreten şirket iflas etti: 43 yıldır sektördeydi
Balıkesir'de 43 yıldır yumurta üreticiliği yapan Gültav Tavukçuluk iflas etti. Şirket için tasfiye süreci başlatıldı. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Balıkesir Burhaniye'de yıllık 50 milyon yumurta üreten Gültav Tavukçuluk iflas etti. Bölgede 43 yıldır faaliyet gösteren şirketin tasfiye süreci başlarken, alacaklılarına da çağrı yapıldı. 20 bin metrekarelik alanda üretim yapıyorduSözcü'nün haberine göre, Burhaniye’de 15 bin metrekare açık, 5 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan firma, yıllardır bölge ekonomisinin önemli işletmeleri arasında gösteriliyordu. Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla yürüttüğü dava sonucunda Gül-Tav Tavukçuluk Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Ltd. Şti.’nin iflasına hükmedildi. Kararın ardından şirketin mal varlıklarının tasfiye işlemleri resmen başlatıldı. İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında ilan edilen karar doğrultusunda, şirketin tüm işlemleri Burhaniye İcra Dairesi tarafından yürütülecek. Tasfiye sürecinde şirket varlıklarının iflas masasına devredileceği belirtildi.
balıkesir, burhaniye, yumurta üretim çiftliği, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
