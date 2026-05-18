ABD halkı, İran operasyonu nedeniyle benzine 40 milyar dolardan fazla ödeme yaptı
ABD halkının, İran’a karşı düzenlenen operasyon ortamında yükselen fiyatlar nedeniyle benzin için 40 milyar dolardan fazla ödeme yaptığı öğrenildi. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD’nin en prestijli eğitim kurumları arasında yer alan Brown Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre ABD halkı, İran’a karşı yapılan operasyondan dolayı yükselen fiyatlar nedeniyle benzin için 40 milyar dolardan fazla ödeme yaptı.Hesaplamalara göre, fazladan ödenen toplam rakam ülke genelinde 41.5 milyar dolara, yani hane başına 316 dolara ulaştı.Araştırmaya göre bu para, ABD’nin ulaşım altyapısını iyileştirme programlarından birinin maliyetinin tamamını karşılayabilirdi.
