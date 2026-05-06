ABD’de benzin fiyatlarındaki artış yüzde 50’ye ulaştı
2026-05-06T13:48+0300
13:48 06.05.2026 (güncellendi: 14:19 06.05.2026)
ABD’de benzin fiyatları, İran savaşı sonrası hızla yükseldi. Ortalama benzin fiyatı galon başına yaklaşık 2.99 dolardan 4.48 dolara çıkarken artış oranının yüzde 50’ye ulaştığı bildirildi.
Amerikan Otomobil Birliği’nin (AAA) verilerine göre ABD’de ortalama benzinin galon fiyatı son bir haftada 31 sent daha artarak 4.48 dolara çıktı. Bu fiyat, savaş öncesinde galon başına 2.99 dolarlık fiyatın yüzde 50 arttığını gösterdi. ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından benzin fiyatları yükselmeye başlamıştı.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin en büyük nedenlerinden biri olarak Hürmüz Boğazı’ndaki kriz gösterildi. Dünya petrolünün önemli bölümünün geçtiği boğazın kapanmasıyla birlikte çok sayıda petrol tankerinin bölgede beklediği bildirildi. Bu durum ham petrol fiyatlarını yukarı çekti.
Ham petrol fiyatlarındaki artış da doğrudan benzin fiyatlarına yansıdı. ABD'deki yakıt fiyatlarında en büyük artışı gören eyalet 7 dolar ile California oldu.
Nisan ayında ilan edilen ateşkes sonrası kısa süreli düşüş yaşayan fiyatların, savaşın devam etmesiyle yeniden yükselmeye başladığı aktarıldı.
Uzmanlardan yeni zam uyarısı
S&P Global Energy küresel yakıt perakende direktörü Rob Smith, fiyat baskısının devam ettiğini söyledi.
Smith, "Hürmüz Boğazı üzerindeki baskı sürdüğü her gün fiyatlar üzerinde gerçek bir yukarı yönlü baskı oluşuyor" dedi.
Uzmanlara göre petrol akışındaki sorun ne kadar uzun sürerse, fiyatların normale dönmesi de o kadar zaman alacak.
Enerji fiyatlarındaki yükselişin ABD’de enflasyon ve ekonomik belirsizlik endişelerini artırdığı da belirtildi.