Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/maldivlerde-magara-dalisi-faciasi-kaybolan-5-italyan-dalgictan-biri-bulundu-1105779549.html
Maldivler’de mağara dalışı faciası: Kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan biri bulundu
Maldivler’de mağara dalışı faciası: Kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan biri bulundu
Sputnik Türkiye
Maldivler’de derin su altı mağarasını keşfetmeye çalışan 5 İtalyan dalgıç kayboldu. Yetkililer, yaklaşık 60 metre derinlikte bir dalgıcın cansız bedenine... 16.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-16T10:38+0300
2026-05-16T10:38+0300
yaşam
maldivler
dışişleri bakanlığı
i̇talya
dalgıç
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/10/1105779393_0:34:3521:2015_1920x0_80_0_0_a6a4c97fe942be7d1547feca33629f13.jpg
Maldivler yetkilileri, Vaavu Atolü açıklarında gerçekleştirilen mağara dalışı sırasında kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan 4’ünün bulunması için yüksek riskli arama operasyonu yürütüyor.Maldivler hükümet sözcüsü Muhammed Hüseyin Şerif, dalgıçların bir eğitmen eşliğinde derin su altı mağarasını keşfetmeye çalıştıkları sırada kaybolduklarını açıkladı.Yetkililer, kaybolan dalgıçlardan birinin cansız bedenine perşembe günü yaklaşık 60 metre derinlikte ulaşıldığını duyurdu. Aynı mağarada olduğu düşünülen diğer 4 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.Sözcü, mağaranın son derece derin olduğunu belirterek, “En iyi ekipmanlara sahip dalgıçlar bile bu bölgeye yaklaşmaya çalışmıyor” ifadelerini kullandı.Dalgıçlar kaybolduİtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dalgıçların yaklaşık 50 metre derinlikteki mağaraları keşfetmeye çalışırken hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Olayın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.Kaza sonrası Maldivler makamları geniş çaplı kurtarma operasyonu başlattı. Bölgeye botlar, uçaklar ve profesyonel dalış ekipleri sevk edildi.Yetkililer, kötü hava koşulları ve bölgede etkili olan sarı hava alarmı nedeniyle operasyonun zorlaştığını ifade etti. İkinci dalış operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak gecikebileceği bildirildi.İtalya’nın Maldivler Büyükelçiliğinin, kayıp dalgıçların aileleriyle temas halinde olduğu ve arama çalışmalarına destek verdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/turkiye-dahil-12-ulkenin-disisleri-bakanindan-israilin-kuresel-sumud-filosuna-saldirisini-kinama-1105410843.html
maldivler
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/10/1105779393_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_f31e425ee31b67df27f402a5c3c77f6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maldivler, dışişleri bakanlığı, i̇talya, dalgıç, kayıp
maldivler, dışişleri bakanlığı, i̇talya, dalgıç, kayıp

Maldivler’de mağara dalışı faciası: Kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan biri bulundu

10:38 16.05.2026
© Fotoğraf / PixabayMaldivler’de mağara dalışı faciası: Kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan biri bulundu
Maldivler’de mağara dalışı faciası: Kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan biri bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
© Fotoğraf / Pixabay
Abone ol
Maldivler’de derin su altı mağarasını keşfetmeye çalışan 5 İtalyan dalgıç kayboldu. Yetkililer, yaklaşık 60 metre derinlikte bir dalgıcın cansız bedenine ulaşırken, diğer 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Maldivler yetkilileri, Vaavu Atolü açıklarında gerçekleştirilen mağara dalışı sırasında kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan 4’ünün bulunması için yüksek riskli arama operasyonu yürütüyor.
Maldivler hükümet sözcüsü Muhammed Hüseyin Şerif, dalgıçların bir eğitmen eşliğinde derin su altı mağarasını keşfetmeye çalıştıkları sırada kaybolduklarını açıkladı.
Yetkililer, kaybolan dalgıçlardan birinin cansız bedenine perşembe günü yaklaşık 60 metre derinlikte ulaşıldığını duyurdu. Aynı mağarada olduğu düşünülen diğer 4 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
Sözcü, mağaranın son derece derin olduğunu belirterek, “En iyi ekipmanlara sahip dalgıçlar bile bu bölgeye yaklaşmaya çalışmıyor” ifadelerini kullandı.

Dalgıçlar kayboldu

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dalgıçların yaklaşık 50 metre derinlikteki mağaraları keşfetmeye çalışırken hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Olayın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Kaza sonrası Maldivler makamları geniş çaplı kurtarma operasyonu başlattı. Bölgeye botlar, uçaklar ve profesyonel dalış ekipleri sevk edildi.
Yetkililer, kötü hava koşulları ve bölgede etkili olan sarı hava alarmı nedeniyle operasyonun zorlaştığını ifade etti. İkinci dalış operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak gecikebileceği bildirildi.
İtalya’nın Maldivler Büyükelçiliğinin, kayıp dalgıçların aileleriyle temas halinde olduğu ve arama çalışmalarına destek verdiği belirtildi.
Küresel Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
DÜNYA
Türkiye dahil 12 ülkenin dışişleri bakanından İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınama
1 Mayıs, 01:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала