Maldivler’de mağara dalışı faciası: Kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan biri bulundu

Maldivler'de derin su altı mağarasını keşfetmeye çalışan 5 İtalyan dalgıç kayboldu. Yetkililer, yaklaşık 60 metre derinlikte bir dalgıcın cansız bedenine... 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T10:38+0300

Maldivler yetkilileri, Vaavu Atolü açıklarında gerçekleştirilen mağara dalışı sırasında kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan 4’ünün bulunması için yüksek riskli arama operasyonu yürütüyor.Maldivler hükümet sözcüsü Muhammed Hüseyin Şerif, dalgıçların bir eğitmen eşliğinde derin su altı mağarasını keşfetmeye çalıştıkları sırada kaybolduklarını açıkladı.Yetkililer, kaybolan dalgıçlardan birinin cansız bedenine perşembe günü yaklaşık 60 metre derinlikte ulaşıldığını duyurdu. Aynı mağarada olduğu düşünülen diğer 4 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.Sözcü, mağaranın son derece derin olduğunu belirterek, “En iyi ekipmanlara sahip dalgıçlar bile bu bölgeye yaklaşmaya çalışmıyor” ifadelerini kullandı.Dalgıçlar kaybolduİtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dalgıçların yaklaşık 50 metre derinlikteki mağaraları keşfetmeye çalışırken hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Olayın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.Kaza sonrası Maldivler makamları geniş çaplı kurtarma operasyonu başlattı. Bölgeye botlar, uçaklar ve profesyonel dalış ekipleri sevk edildi.Yetkililer, kötü hava koşulları ve bölgede etkili olan sarı hava alarmı nedeniyle operasyonun zorlaştığını ifade etti. İkinci dalış operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak gecikebileceği bildirildi.İtalya’nın Maldivler Büyükelçiliğinin, kayıp dalgıçların aileleriyle temas halinde olduğu ve arama çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

