https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/turkiye-dahil-12-ulkenin-disisleri-bakanindan-israilin-kuresel-sumud-filosuna-saldirisini-kinama-1105410843.html
Türkiye dahil 12 ülkenin dışişleri bakanından İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınama
Sputnik Türkiye
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırı Türkiye ve 11 ülkenin dışişleri...
2026-05-01T01:28+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105383213_0:67:3402:1981_1920x0_80_0_0_aa1f9d0bb1fda125559616aef76f5753.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105383213_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_b370ac91d8f8fcabfc161624f83e6a03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
01:27 01.05.2026 (güncellendi: 01:28 01.05.2026)
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırı Türkiye ve 11 ülkenin dışişleri bakanı tarafından 'en güçlü şekilde' kınandı.
Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Moritanya, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya dışişleri bakanları Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malezya, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Libya Devleti dışişleri bakanları, Gazze'deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınamaktadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun ve insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.
Bakanların, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duyduğu ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırdığı vurgulandı.
Açıklamada "Bakanlar, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır" ifadeleri yer aldı.