https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/turkiye-dahil-12-ulkenin-disisleri-bakanindan-israilin-kuresel-sumud-filosuna-saldirisini-kinama-1105410843.html

Türkiye dahil 12 ülkenin dışişleri bakanından İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınama

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırı Türkiye ve 11 ülkenin dışişleri... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

dünya

i̇srail

gazze

kınama

küresel sumud filosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105383213_0:67:3402:1981_1920x0_80_0_0_aa1f9d0bb1fda125559616aef76f5753.jpg

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Moritanya, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya dışişleri bakanları Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malezya, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Libya Devleti dışişleri bakanları, Gazze'deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınamaktadır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun ve insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.Bakanların, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duyduğu ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırdığı vurgulandı.Açıklamada "Bakanlar, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

