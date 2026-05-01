Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/turkiye-dahil-12-ulkenin-disisleri-bakanindan-israilin-kuresel-sumud-filosuna-saldirisini-kinama-1105410843.html
Türkiye dahil 12 ülkenin dışişleri bakanından İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınama
Sputnik Türkiye
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırı Türkiye ve 11 ülkenin dışişleri... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T01:27+0300
2026-05-01T01:28+0300
dünya
i̇srail
gazze
kınama
küresel sumud filosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105383213_0:67:3402:1981_1920x0_80_0_0_aa1f9d0bb1fda125559616aef76f5753.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105383213_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_b370ac91d8f8fcabfc161624f83e6a03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
01:27 01.05.2026 (güncellendi: 01:28 01.05.2026)
© AA / Küresel Sumud FilosuKüresel Sumud Filosu
Küresel Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
© AA / Küresel Sumud Filosu
Abone ol
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırı Türkiye ve 11 ülkenin dışişleri bakanı tarafından 'en güçlü şekilde' kınandı.
Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Moritanya, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya dışişleri bakanları Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malezya, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Libya Devleti dışişleri bakanları, Gazze'deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınamaktadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun ve insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.
Bakanların, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duyduğu ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırdığı vurgulandı.
Açıklamada "Bakanlar, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri: BM temsilcisinin Belgorod ziyareti, Kiev’in eylemlerinin ‘terörist niteliğini’ ortaya koydu
00:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала