Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: 3 ölü, 12 yaralı
Rusya’nın Ryazan şehrinde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Savaş alanında kayıp üzerine kayıp yaşayan Ukrayna ordusu hıncını Rusya’daki sivil hedeflere saldırarak almaya çalışıyor.Rusya’nın Ryazan Bölgesi’nin Valisi Pavel Malkov, Ukrayna ordusunun Ryazan şehrine İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.Malkov, sosyal medya paylaşımında, İHA saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin daha yaralandığını açıkladı.Hastalara tıbbi yardımın sağlandığını belirten Vali, enkaz kaldırma çalışmaların devam ettiğini söyledi. İHA saldırısında hasar gören binalardan vatandaşların tahliye edildiğini dile getiren Malkov, bazı vatandaşların geçici barınma merkezine yerleştirildiğini belirtti.İki çok katlı apartmanda hasarın meydana geldiğini anlatan Ryazan Valisi, İHA parçalarının bir sanayi işletmesinin arazisine de düştüğünü bildirdi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya bölgelerindeki sivil hedeflere İHA saldırıları düzenliyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, bu terör saldırılarına karşılık olarak Ukrayna’daki askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.
07:21 15.05.2026 (güncellendi: 07:39 15.05.2026)
