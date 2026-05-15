Trump: Artık daha fazla sabırlı olmayacağım ve İran bir anlaşma yapmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde Şi'nin İran'la anlaşma konusunda yardım teklif ettiğini ve Çin'in ABD petrolü... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T05:10+0300

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında Fox News'e verdiği demeçte, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birçok konuyu görüştüğünü ve hepsinin iyi geçtiğini ifade etti.Konuşmasında Trump, İran hakkında 'daha fazla sabırlı olamayacağını' belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi'nin 'anlaşma konusunda yardım teklif ettiğini' söyledi:İran'da bulunan nükleer tesislerin devamlı gözetlendiğini öne süren Trump, İran'ın nükleer tesislerde hareketliliği halinde 'askeri karşılık' verileceğini söyledi:Ayrıca Trump, Çin'in ABD petrolü almayı kabul ettiğini ifade etti:Konuşmasının devamında Trump, "Şi'ye, 50 yıldır devam eden fikri mülkiyet hırsızlığının durdurulması gerektiğini kesin bir dille söyledim." dedi.

