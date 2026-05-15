Trump: Artık daha fazla sabırlı olmayacağım ve İran bir anlaşma yapmalı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde Şi'nin İran'la anlaşma konusunda yardım teklif ettiğini ve Çin'in ABD petrolü... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
05:08 15.05.2026 (güncellendi: 05:10 15.05.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde Şi'nin İran'la anlaşma konusunda yardım teklif ettiğini ve Çin'in ABD petrolü alacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında Fox News'e verdiği demeçte, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birçok konuyu görüştüğünü ve hepsinin iyi geçtiğini ifade etti.
Konuşmasında Trump, İran hakkında 'daha fazla sabırlı olamayacağını' belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi'nin 'anlaşma konusunda yardım teklif ettiğini' söyledi:
Artık daha fazla sabırlı olmayacağım ve İran bir anlaşma yapmalı. Çin Devlet Başkanı Şi'nin İran'ı etkileme yeteneği olabilir. Şi, İran'la bir anlaşmaya varmak istiyor ve bu konuda yardım teklifinde bulundu
İran'da bulunan nükleer tesislerin devamlı gözetlendiğini öne süren Trump, İran'ın nükleer tesislerde hareketliliği halinde 'askeri karşılık' verileceğini söyledi:
İran'ın nükleer tesisleri 9 kamera ile 7/24 gözetim altında tutuluyor ve nükleer tesisler içinde herhangi bir hareket girişimine doğrudan askeri karşılık verilecektir
Ayrıca Trump, Çin'in ABD petrolü almayı kabul ettiğini ifade etti:
Çin, petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Ortadoğu'daki tek bir yerden karşılıyor. Çin, Amerikan petrolü satın almayı kabul etti ve gemileri yakında limanlarımıza doğru yola çıkmaya başlayacak.
Konuşmasının devamında Trump, "Şi'ye, 50 yıldır devam eden fikri mülkiyet hırsızlığının durdurulması gerektiğini kesin bir dille söyledim." dedi.
