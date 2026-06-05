https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putinin-spiefteki-merakla-beklenen-konusmasi-basladi-1106282550.html

Putin'in SPIEF'teki merakla beklenen konuşması başladı

Putin'in SPIEF'teki merakla beklenen konuşması başladı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, 29.'su düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda katılımcılara hitap ediyor. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T16:17+0300

2026-06-05T16:17+0300

2026-06-05T16:35+0300

dünya

tanzanya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

rusya

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumuna katıldı.Üst düzey katılımla gerçekleşen ana oturumun onur konukları Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud.Birer konuşma yapacak olan Putin ve onur konukları, daha sonra kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verecek.Putin'in konuşmasında öne çıkan açıklamalar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putin-spiefte-kursuye-cikiyor-rusyanin-yeni-ekonomik-yol-haritasi-1106273974.html

tanzanya

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tanzanya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, vladimir putin