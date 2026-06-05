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Putin'in de katıldığı SPIEF 2026 ana oturumu başladı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putinin-spiefteki-merakla-beklenen-konusmasi-basladi-1106282550.html
Putin'in SPIEF'teki merakla beklenen konuşması başladı
Putin'in SPIEF'teki merakla beklenen konuşması başladı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, 29.'su düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda katılımcılara hitap ediyor. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
tanzanya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
rusya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumuna katıldı.Üst düzey katılımla gerçekleşen ana oturumun onur konukları Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud.Birer konuşma yapacak olan Putin ve onur konukları, daha sonra kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verecek.Putin'in konuşmasında öne çıkan açıklamalar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putin-spiefte-kursuye-cikiyor-rusyanin-yeni-ekonomik-yol-haritasi-1106273974.html
tanzanya
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Putin, SPIEF’te kürsüye çıkıyor
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tanzanya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, vladimir putin
tanzanya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, vladimir putin

Putin'in SPIEF'teki merakla beklenen konuşması başladı

16:17 05.06.2026 (güncellendi: 16:35 05.06.2026)
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Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Putin, 29.'su düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda katılımcılara hitap ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumuna katıldı.

Üst düzey katılımla gerçekleşen ana oturumun onur konukları Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud.

Birer konuşma yapacak olan Putin ve onur konukları, daha sonra kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verecek.

Putin'in konuşmasında öne çıkan açıklamalar şöyle:
Rusya, SPIEF 2026'da 130'dan fazla ülkeden uzman ve katılımcıya ev sahipliği yapıyor
Avrupalı elitler, içine her geçen gün yeni ülkeleri çekmeye çalıştıkları bir kaos ortamını kışkırtıyor
Avrupa bürokrasisinin politikasını basiretsiz buluyorum
Rusya, kendisiyle çalışmak isteyen herkese açık olmayı sürdürüyor
Küresel finans sistemi tarihi bir dönüşümden geçiyor
Dünya, onlarca yıldır görülen en büyük yapısal dönüşümü yaşarken, önceki döneme damgasını vuran finansal mimari ise giderek daha fazla bir haksız rekabet aracı olarak kullanılıyor
Dünya şu anda en büyük yapısal dönüşümünü yaşıyor
Modern dünyada uyumlu bir kalkınma yolu, ülkelerin birbirini dinleyebilme yeteneğinden geçiyor
Vladimir Putin - SPIEF - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
DÜNYA
Putin, SPIEF’te kürsüye çıkıyor: Rusya’nın yeni ekonomik yol haritası
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