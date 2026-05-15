Trump: Şi, 'ABD gerileyen bir ülke' derken Biden dönemini kast ediyordu
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 'ABD gerileyen bir ülke' değerlendirmesinin Biden dönemine yönelik olduğunu savunarak, Çin ile ilişkilerin her... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 'ABD gerileyen bir ülke' değerlendirmesinin Biden dönemine yönelik olduğunu savunarak, Çin ile ilişkilerin her zamankindan daha güçlü olması temmenisini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini 'başarılarından dolayı' tebrik ettiğini ifade ederek, Şi'nin 'ABD'yi gerileyen bir ülke' olarak tanımlarken eksi ABD Başkanı Joe Biden dönemini kastettiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
Başkan Şi’nin ABD’den oldukça zarif bir şekilde ‘gerilemekte olan bir ülke’ olarak söz etmesi, Uykucu Joe Biden ve Biden yönetiminin dört yılı boyunca ülkemizin uğradığı büyük zarara yönelikti ve bu konuda yüzde 100 haklıydı. Ülkemiz; açık sınırlar, yüksek vergiler, herkes için transgender politikaları, kadın sporlarında erkekler, DEI uygulamaları, korkunç ticaret anlaşmaları, kontrolden çıkan suç oranları ve çok daha fazlası nedeniyle ölçülemez zarar gördü.

Başkan Şi, Trump yönetiminin son 16 olağanüstü ayında ABD’nin dünyaya gösterdiği inanılmaz yükselişten söz etmiyordu. Bu süreçte borsalar ve 401(k) emeklilik fonları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı, Venezuela ile askeri zafer ve gelişen ilişkiler sağlandı, İran’ın askeri kapasitesi büyük ölçüde yok edildi (devamı gelecek!), dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahip olduk, ekonomi yeniden bir güç merkezi haline geldi ve diğer ülkeler tarafından ABD’ye rekor düzeyde 18 trilyon dolarlık yatırım yapıldı. ABD tarihinin en güçlü iş piyasası oluştu; şu anda ülkede tarihin herhangi bir döneminden daha fazla insan çalışıyor. Ülkeye zarar veren DEI uygulamalarına son verildi ve burada sayılması mümkün olmayan daha birçok başarı elde edildi. Nitekim Başkan Şi de bu kadar kısa sürede elde edilen büyük başarılar nedeniyle beni tebrik etti.

İki yıl önce gerçekten de gerileyen bir ülkeydik. Bu konuda Başkan Şi’ye tamamen katılıyorum. Ancak bugün ABD, dünyanın en gözde ve en güçlü ülkesi konumunda ve umarım Çin ile ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve daha iyi olur.”
