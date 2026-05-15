TBMM lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar davasında istenen cezalar belli oldu
Meclis lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar davasında istenen cezalar belli oldu. Savcı 5 sanık hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T16:12+0300
TBMM lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar iddiasına ilişkin davada savcı mütaalasını açıkladı. 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı, eylemleri "kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar" kapsamında değerlendirilerek sanıkların cezalarında artırım yapılmasını da talep etti. Basın mensupları alınmadı Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, önceki celse tahliye edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanan sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner ve tutuksuz sanık Ramazan Çetin ile taraf avukatları hazır bulundu.Hakim, basın mensupları ve izleyicilerin salona alınmayacağını bildirdi. Edinilen bilgiye göre, tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu, önceki beyanlarını tekrarlayarak tahliye talebinde bulundu.Tutuklu sanık Halil İlker Güner, 6 aydır tutuklu bulunduğundan ailesinin ve kendisinin zor durumda olduğunu belirterek, tahliyesini istedi. Tutuklu sanıklar Recep Seven ve Durmuş Uğurlu da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklu oldukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerini istedi. Müşteki avukatı ise sanıkların suçlamaların bazılarını kabul ettiklerini ancak verdikleri beyanların cezadan kurtulmak amaçlı olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.Cezalarının artırılmasını talep ettiEsas hakkında mütalaasını açıklamak üzere söz alan cumhuriyet savcısı, mahkemeden tüm sanıkların "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını ve mevcut hallerinin devamını talep etti.Savcı, ayrıca TBMM lokantasında stajyer olan mağdurlara yönelik eylemleri "kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar" kapsamında değerlendirilerek sanıkların cezalarında artırım yapılmasını istedi.Söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.Ara kararını veren mahkeme, avukatların ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.
tbmm, çocuklara cinsel taciz, çocuk istismarı, taciz, cinsel taciz
