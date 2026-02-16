https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/tbmmde-stajyer-ogrencilere-taciz-iddiasi-davasinda-yeni-gelisme-itirazlar-kabul-edildi-1103531943.html
TBMM'de stajyer öğrencilere taciz iddiası davasında yeni gelişme: 3 kişi yeniden tutuklandı
TBMM'de stajyer öğrencilere taciz iddiası davasında yeni gelişme: 3 kişi yeniden tutuklandı
12:06 16.02.2026 (güncellendi: 12:12 16.02.2026)
TBMM'deki stajyer kız öğrencilere yönelik taciz davasında 4 sanığın tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti. İtiraz kabul edildi. Sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. 3 sanık tutuklandı, 1 kişi ise aranıyor.