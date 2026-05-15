https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/prof-dr-orhan-senden-korkutan-super-el-nino-uyarisi-bu-sene-dogal-afetlerin-hepsi-biraz-daha-fazla-1105763037.html
Prof. Dr. Orhan Şen'den korkutan Süper El Nino uyarısı: 'Bu sene doğal afetlerin hepsi biraz daha fazla olacak'
Prof. Dr. Orhan Şen'den korkutan Süper El Nino uyarısı: 'Bu sene doğal afetlerin hepsi biraz daha fazla olacak'
Sputnik Türkiye
Uzmanlar bu yıl dünyada doğal afetlerin artacağı uyarısında bulunurken Prof. Dr. Orhan Şen Türkiye'de de yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekti. Prof. Dr. Şen... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T13:32+0300
2026-05-15T13:32+0300
2026-05-15T13:32+0300
yaşam
orhan şen
süper el nino
meteoroloji
sel
sel felaketi
kuraklık
olağanüstü kuraklık
sıcaklık
yüksek sıcaklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1a/1074000536_0:85:1600:985_1920x0_80_0_0_3e7402ac2bc35f5c7c72638b96700325.jpg
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'bu sene doğal afetlerin hepsi biraz daha fazla olacak' diye uyarırken "El Nino geliyor ama El Nino'nun da süperi geliyor" dedi. Özellikle sonbahar ve kışa yaklaşırken taşkınların aşırı yağışların ve sellerin ön plana çıkacağını söyleyen Prof. Dr. Şen, yazın ise sıcak hava dalgalarının peş peşe geleceğini vurguladı. Süper El Nino geliyor: Seller, aşırı sıcaklar kapımızda CNNTürk'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi: İstanbul'da sıcaklık rekoru kırılır mı?İstanbul'da hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bulacağını hatta geçeceğini söyleyen Prof. Dr. Şen, "İstanbul'da 2010 yılında 40.3 derece rekoru kırılmıştı. Bu sene onu da geçecek gibi görünüyor. Süper El Nino Doğu Pasifik'teki deniz yüzey sıcaklığının ısınmasından kaynaklanan bir makro ölçekli meteorolojik olay. Ama bu makro ölçekli meteorolojik olay dünyanın her tarafında etkisi oluyor. Etkisi ne? Söylediğimiz gibi meteorolojik karakterli doğal afetlerin artışını, frekansının artışını, geliş yollarını değiştiriyor. Bunun yanında kuraklığı da beraberinde getiriyor. Diyeceksiniz ki, hem seller olacak hem aşırı yağışlar olacak. Kuraklık nedir? Esasında sel ve aşırı yağış bir kuraklık demektir. Çünkü aşırı yağışlarda şiddetli yağışlarda, yüzeysel akışlarla akıp gidiyor sular, toplayamıyorsunuz." diye anlattı. Nisan ayında 148 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Nisan ayı verilerine göre, Türkiye'de 148 şiddetli meteorolojik olayın büyük bölümünü, 60 olayla yağış ve sel oluşturdu. Özellikle kısa süreli ve kuvvetli yağışların etkili olduğu Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun gibi illerde su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.Nisan ayında meydana gelen şiddetli meteorolojik olaylar arasında dolu ve heyelan 25'er vakayla ikinci sırada yer aldı. Bunları 17 olayla fırtına izledi. Ülke genelinde aynı dönemde 7 kuvvetli kar, 4 yıldırım düşmesi, 4 don, 4 çığ ve 2 hortum olayı da kayıtlara geçti. Veriler, mevsim geçişlerinde ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli yağışların meteorolojik afet riskini artırdığını ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/super-el-nino-tahminleri-gucleniyor-gerceklesirse-dunya-kavrulacak-1105551781.html
süper el nino
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1a/1074000536_89:0:1513:1068_1920x0_80_0_0_369abeed612825259ab951b0a5c41c7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
orhan şen, süper el nino, meteoroloji, sel, sel felaketi, kuraklık, olağanüstü kuraklık, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık, hissedilen sıcaklık
orhan şen, süper el nino, meteoroloji, sel, sel felaketi, kuraklık, olağanüstü kuraklık, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık, hissedilen sıcaklık
Prof. Dr. Orhan Şen'den korkutan Süper El Nino uyarısı: 'Bu sene doğal afetlerin hepsi biraz daha fazla olacak'
Uzmanlar bu yıl dünyada doğal afetlerin artacağı uyarısında bulunurken Prof. Dr. Orhan Şen Türkiye'de de yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekti. Prof. Dr. Şen, bu sene daha önce gerçekleşmemiş doğa olaylarının görüleceğini söyledi.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'bu sene doğal afetlerin hepsi biraz daha fazla olacak' diye uyarırken "El Nino geliyor ama El Nino'nun da süperi geliyor" dedi. Özellikle sonbahar ve kışa yaklaşırken taşkınların aşırı yağışların ve sellerin ön plana çıkacağını söyleyen Prof. Dr. Şen, yazın ise sıcak hava dalgalarının peş peşe geleceğini vurguladı.
Süper El Nino geliyor: Seller, aşırı sıcaklar kapımızda
CNNTürk'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:
Bu sene doğal afetlerin hepsi biraz daha fazla olacak. 1997'de bir defa 'Süper El Nino' olmuştu. Ondan da daha kuvvetli bir Süper El Nino geliyor. El Nino geliyor ama El Nino'nun da süperi geliyor. Ama El Nino daha başlamadı. Şu anda El Nino temmuz ayından itibaren başlayacak ve önümüzdeki sonbaharı da içine alacak. Özellikle sonbahar aylarında ve kışa doğru yaklaşan aylarda taşkınlar, aşırı yağışlar, seller ön plana çıkacak. Ama yazın ikinci ayından itibaren yani temmuz, ağustos hatta eylül ayında da aşırı sıcaklar, sıcak hava dalgaları peş peşe gelecek. Hani şimdiye kadar olanlardan tabii biraz daha tehlikeli bir dalga olacak. Bunlar insan sağlığı açısından ön plana çıkacak."
İstanbul'da sıcaklık rekoru kırılır mı?
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bulacağını hatta geçeceğini söyleyen Prof. Dr. Şen, "İstanbul'da 2010 yılında 40.3 derece rekoru kırılmıştı. Bu sene onu da geçecek gibi görünüyor. Süper El Nino Doğu Pasifik'teki deniz yüzey sıcaklığının ısınmasından kaynaklanan bir makro ölçekli meteorolojik olay. Ama bu makro ölçekli meteorolojik olay dünyanın her tarafında etkisi oluyor. Etkisi ne? Söylediğimiz gibi meteorolojik karakterli doğal afetlerin artışını, frekansının artışını, geliş yollarını değiştiriyor. Bunun yanında kuraklığı da beraberinde getiriyor. Diyeceksiniz ki, hem seller olacak hem aşırı yağışlar olacak. Kuraklık nedir? Esasında sel ve aşırı yağış bir kuraklık demektir. Çünkü aşırı yağışlarda şiddetli yağışlarda, yüzeysel akışlarla akıp gidiyor sular, toplayamıyorsunuz." diye anlattı.
Nisan ayında 148 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Nisan ayı verilerine göre, Türkiye'de 148 şiddetli meteorolojik olayın büyük bölümünü, 60 olayla yağış ve sel oluşturdu. Özellikle kısa süreli ve kuvvetli yağışların etkili olduğu Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun gibi illerde su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.
Nisan ayında meydana gelen şiddetli meteorolojik olaylar arasında dolu ve heyelan 25'er vakayla ikinci sırada yer aldı. Bunları 17 olayla fırtına izledi. Ülke genelinde aynı dönemde 7 kuvvetli kar, 4 yıldırım düşmesi, 4 don, 4 çığ ve 2 hortum olayı da kayıtlara geçti. Veriler, mevsim geçişlerinde ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli yağışların meteorolojik afet riskini artırdığını ortaya koydu.