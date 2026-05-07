Süper El Nino tahminleri güçleniyor: Gerçekleşirse Dünya kavrulacak

Sputnik Türkiye

Dünyanın birçok bölgesinde aşırı hava olaylarına ilişkin endişeleri artıran “Süper El Nino” ihtimali güçleniyor. Bu hafta yayımlanan yeni tahminler, güçlü bir... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T10:22+0300

Dünyanın birçok bölgesinde aşırı hava olaylarına ilişkin endişeleri artıran “süper El Nino” ihtimali güçleniyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ile Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) son projeksiyonlarına göre, önümüzdeki aylarda şimdiye kadar kaydedilen en güçlü El Nino olaylarından biri gelişebilir. Uzmanlar, bunun küresel sıcaklıkları, kasırga sezonunu, kuraklık riskini ve aşırı hava olaylarını önemli ölçüde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.NOAA ve ECMWF tarafından bu hafta yayımlanan güncel tahminler, bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin arttığını gösterdi.El Nino nedir?El Nino, Pasifik Okyanusu’nun belirli bölgelerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayı olarak tanımlanıyor. Bu iklim modeli, küresel sıcaklıkları artırırken dünyanın farklı bölgelerindeki hava koşullarını da etkiliyor.Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin son tahminine göre, ekvatoral Pasifik’in orta kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları sonbahar aylarında ortalamanın 3 santigrat derece üzerine çıkabilir. Bu gerçekleşirse, söz konusu El Nino tarihte kaydedilen en güçlü olaylardan biri olacak ve “süper El Nino” kategorisine girecek.“Süper El Nino”, Pasifik Okyanusu’ndaki su sıcaklıklarının ortalamanın en az 2 santigrat derece üzerinde seyretmesiyle tanımlanan olağanüstü güçlü El Nino olayları için kullanılıyor.NOAA tarafından pazartesi günü yayımlanan değerlendirmede ise, nisan ortasından bu yana ekvatoral Pasifik’in büyük bölümünde deniz yüzeyi sıcaklıklarının “normale yakın ve yer yer normalin üzerinde” genişleme gösterdiği belirtildi.Uzmanlara göre, önümüzdeki aylarda bir süper El Nino oluşur ve etkisini gelecek yıla kadar sürdürürse, 2027 yılında küresel sıcaklıklar yeni rekor seviyelere ulaşabilir.El Nino koşulları genellikle Atlantik’teki kasırga faaliyetlerini baskılıyor. Bunun nedeni, üst seviyelerdeki kuvvetli rüzgarların kasırga oluşumunu zayıflatması ve gelişmekte olan sistemleri dağıtması olarak gösteriliyor.ABD’nin batı kesimlerinde ise El Nino’nun ortalamanın üzerinde sıcaklık ve nem koşullarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu durum, ülkenin güney yarısında sıcak ve kurak hava koşullarının görülme ihtimalini artırıyor.Asya ve Orta Doğu'da yağışlar arttıDünyanın diğer bölgelerinde ise El Nino’nun, Orta ve Güney Asya ile Orta Doğu’nun bazı kesimlerinde normalin üzerinde yağışlara yol açtığı ifade ediliyor.Süper El Nino en son 2015'te görüldüNOAA verilerine göre, 2015 yılında yaşanan süper El Nino, Etiyopya’da şiddetli kuraklığa neden olmuş, Porto Riko’da ise su kesintileri ve su kullanım kısıtlamalarını beraberinde getirmişti. Aynı dönemde Orta Pasifik’te tropikal siklon faaliyetleri de ciddi şekilde artmış, yıl boyunca bölgede 16 tropikal siklon oluşmuş veya bölgeden geçmişti. Bunlar arasında yalnızca ağustos ayının sonlarında görülen üç adet Kategori 4 fırtına da bulunuyordu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

