Milli güreşçi ön yargıları tuş etti: 'Kadından güreşçi mi olur' denilen Buse Çavuşoğlu, nasıl 'dünyanın en iyisi' oldu?
2026-05-15T09:14+0300
Kadın güreşinin en önemli isimlerinden Buse Tosun Çavuşoğlu, kadın güreşçi olmanın zorluklarını, 2028 olimpiyat hedeflerini ve kamp hayatını Sputnik Türkiye için paylaştı.Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım programında konuşan milli güreşçi, 2028 olimpiyatlarına nasıl hazırlandığını ve heyecanını şu sözlerle aktardı:'Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonluğuna ulaşmış tek kadın güreşçiyim'Olimpiyatları farklı kılan ne?'Kadın güreş mi yapar' eleştirilerine maruz kaldık''Küçük kızların babaları mesaj atıyor, 'kızım güreşe başladı' diye'Buse Tosun Çavuşoğlu güreşe nasıl başladı?'Çocukları konfor alanında çıkarın''Benim en büyük başarılarım evlendikten sonra geldi'Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tanımlayan 3 kelime nedir?Rakipte en sevmediği özellik ne?'Büyük müsabakalardan önce telefon görüşmelerini azaltırım'
Hem Avrupa hem dünya şampiyonluğu kazanan tek kadın güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun yeni hedefi ne? 'Kadından güreşçi mi olur?' düşüncesi ile nasıl mücadele etti? Kamp günlüğü nasıl?
Kadın güreşinin en önemli isimlerinden Buse Tosun Çavuşoğlu, kadın güreşçi olmanın zorluklarını, 2028 olimpiyat hedeflerini ve kamp hayatını Sputnik Türkiye için paylaştı.
Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım programında konuşan milli güreşçi, 2028 olimpiyatlarına nasıl hazırlandığını ve heyecanını şu sözlerle aktardı:
Zaman daraldı. Altın madalya hedefleyen bir sporcu için hiç zaman yok bile diyebilirim. Tabii ki benim hedefim şu anda olimpiyat altın madalyası. Çünkü 2024 olimpiyatlarında zaten koleksiyonumda bir bronz madalyam var. Burada aslında final oynamak istiyorum. Finalde güreşmek istiyorum. Çünkü kadın güreşinde daha şu an bu da ilk olacak. Finale çıkan bir sporcumuz olmadı. İlkleri yaşatan Yasemin Adar Yiğit var biliyorsunuz. O zaten kadın güreşinde çok büyük emekler olan bir şampiyon. Ama bundan sonra da bayrak bizde olduğu için benim en büyük hedefim tabii ki olimpiyat finaline çıkmak ve olimpiyat şampiyonu olmak. Bunun için çok çalıştığımı söyleyebilirim. Zaman daraldı. Bütün milli takımdaki sporcu kardeşlerimle birlikte sadece olimpiyat altın madalyasına hazırlandığımızı da rahatlıkla söyleyebilirim.
'Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonluğuna ulaşmış tek kadın güreşçiyim'
Spor tarihine böyle geçmek yani gerçekten ülkemiz için mücadele ediyor olabilmek ve sonunda hayallerimize ulaşıyor olabilmek çok ayrı, çok mutluluk verici bir olay. Zaten tüm sporcu kardeşlerimin de eminim ki en büyük hedefi olimpiyat madalyasıdır. Ben 2024 olimpiyatlarında ülkemize kadın güreşi branşında ikinci bronz madalyamızı kazandırdım. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi yine Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonluğuna ulaşmış tek kadın güreşçiyim, dünya şampiyonu olan ikinci kadın güreşçiyim ayrıca. Yani bunların yanı sıra yani başarılarımız evet konuşuluyor ama bunun her zaman söylüyorum dünya güreş ligi tarafından birçok ülkede birçok başarılı sporcu varken 2024 yılında yine dünyanın en iyi kadın güreşçisi ünvanının veriliyor olması bence ülkemiz için, benim için yani madalyalardan bile kıymetli bir olaydı diyebilirim.
Olimpiyatları farklı kılan ne?
"21 yıldır bu sporu yapıyorum. Yani 9 yaşından beri bu branşın içerisindeyim. Sayısız dünya şampiyonasına, Avrupa şampiyonasına turnuvalara katıldım. Ama olimpiyat arenası hepsini toplasak aynı heyecanı verir mi? Yani vermez çünkü olimpiyatlar gerçekten bir sporcunun dediğim gibi en büyük hedefini koyduğu, en büyük hayali olan gerçekten. Yani bana bazen soruyorlar, dünya şampiyonluğu mu, olimpiyat birinciliği mi, inanın olimpiyat birinciği diyorum. Çünkü... Gelen bir organizasyon asla sakatlığa, kazaya, hastalığa veya hiçbir şekilde yer verebileceğiniz bir durum söz konusu değil. Dünya şampiyonalarının, Avrupa şampiyonalarının telafisi oluyor ama olimpiyatlar gerçekten çok iyi hazırlanılması ve çok büyük hedeflerle gidilmesi gereken bir yer diyebilirim. öyle. Yani bunu aslında yani sizi tahmin bile edemiyorum o heyecanı, gerginliği. Çünkü çok disiplin gerektiren bir şey. Siz de söylediniz. Yani hani aman evlerde de yok olsun. O sakatlık vesaire hiç anmak bile istemiyorum.
'Kadın güreş mi yapar' eleştirilerine maruz kaldık'
'Biz kadın güreşinin öncülerinden olarak, öncü isimler olarak Yasemin Adar Yiğit. Yani biz bu sporcular olarak kadın güreşinin önünü açtığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bizim eski yaşadığımız sıkıntılar maalesef ki kadından güreşçi mi olur, kadın güreş mi yapar, başka branş yok muydu? İşte güreş erkek sporu gibi maalesef birçok olumsuz eleştirilere maruz kaldığımızı söyleyebilirim. Ama bunun en büyük örneği, en büyük şeyi Yasemin Abla verdi. İlk büyüklerde altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu olarak kadından güreşçi olunabileceğini bence bunu söyleyen herkese göstermiş oldu. Keza evinde Evin Demirhan Yavuz. Bir şekilde Yasemin ablayla birlikte büyüklerde madalya kazanarak bu önyargıları kırdık. Yani şöyle bizden sonra gelecek olan kız çocuklarına ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok büyük bir kapı açtığımızı söyleyebilirim. Çünkü bizim zamanımızda kadın güreş kulüplerinin sayısı çok azdı. Destek, imkan, antrenman salonu vesaire bunlar pek bulunamıyordu maalesef. Ama bugün geldiğimiz noktada bir Türkiye şampiyonası yapılıyor. Yani erkeklerden bile sayısı fazla olan bir kadın kulüpleri var. '
'Küçük kızların babaları mesaj atıyor, 'kızım güreşe başladı' diye'
Kendi adıma konuşmak gerekirse küçük kız çocuklarından babalarım mesaj atıyor mesela. Hani kızım seni izleyerek güreşe başladı diyorlar. Yani bunlar beni çok motive eden şeyler. Bu kız çocuklarına rol model oluyor olabilmek. Onları ileride bu başarılarla anıyor olabilmek. Yani benim sayemde aslında bir nevi bu spora başlatıyor olabilmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Umarım da inşallah kız çocuklarımıza dokunabiliriz, değebiliriz. Benim en büyük amaçlarımdan hedeflerimden bir tanesi de bu zaten.
Buse Tosun Çavuşoğlu güreşe nasıl başladı?
Ben 9 yaşındayken çok hareketli bir kız çocuğuydum. Yani hiç yerinde durmayan, oturamayan, sürekli hareket halinde kalmaya çalışan bir kız çocuğuydum. Tabii beni böyle olunca beden eğitimi öğretmenim keşfetti. O dönemde de bizim güreş salonu imkanı yok, güreş minderimiz vardı okulda. O zaman da güreş antrenörümüz Selahattin Karaman ve Şenay Karaman hocalarımız vardı. Onlar güreş hocamızdı. Ben de tamam hocam dedim. Bir gideyim dedim. Tabii güreş antrenmanına ilk gittiğimiz zaman hani çocuğuz, takla atıyoruz vesaire. Yani normal güreş antrenmanına ilk başlamıyorsunuz. İlk önce jimnastik hareketleriyle, takla ile oyunla falan başlıyorsunuz. Ondan sonra beni Selahattin hocam çok yetenekli buldu. Üç dört ay gittikten sonra beni bir Türkiye şampiyonasına çağırdı. Tabii Türkiye şampiyonasına katıldığımda Ankara'ya gitmiştim. Hiç unutmuyorum. Daha çok küçük yaşlardaydım. Benden önce güreşe başlamış olan, salonda olan güreşçi ablalarımı o Türkiye şampiyonasında mağlup ettim. Ondan sonra benim tamamıyla milli takım yolculuğum başlamış oldu. Yani çok hareketli bir çocuk olduğum için dediğim gibi öğretmenimin doğru yönlendirmesiyle birlikte aslında bugün bu başarılara geldim. Güreş hayatına böyle başladım diyebilirim.
'Çocukları konfor alanında çıkarın'
"Ben ailemden çok büyük destek aldığımı söyleyebilirim. Benim ailem hiçbir zaman beni işte götürmezlik antrenman salonuna ya da güreşe gitme dediği hiçbir dönemi hatırlamıyorum. Ailem en büyük destek şimdi. Özellikle annem en büyük destek şimdi. Okuldan geldikten sonra direkt sırtımda çantamla beraber hemen işte ödevlerimi yapıp benimle beraber antrenman salonuna annem her zaman götürürdü. Aslında zaten bence en büyük başarı burada. Ben aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapmaktayım. Yalova'da yaşıyorum. Oradaki çocuklara bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bence buradaki en önemli özellik çocukları konfor alanından çıkarmak. Yani bilmiyorum eğer aileler bu zamanı ve bu desteği verirlerse bence bizim ülkemizde çok başarılı, çok şampiyon çıkacak çocuklar olacağına inanıyorum. Benim annem sağ olsun. Bana her zaman destek oldu. O zamanlar benim söylediğim gibi en büyük destekçimdir. Antrenman salonuna götürdü, getirdi. E tabi müsabakalarda bazılarında çok küçük olduğum için benimle beraber kendisi fedakarlık yapıp geldi. Yani onların sayesinde, onların desteğiyle aslında bugün bu başarıları konuşuyoruz. Ama benim kadar şanslı olmayan arkadaşlarım da vardı."
'Benim en büyük başarılarım evlendikten sonra geldi'
Yani şöyle bir avantajım var, aynı branştan geliyoruz. Eşim de güreşçi, aynı zamanda benim antrenörlüğümü yapmakta. Biz bir evin içerisinde asla normal bir hayat yaşayamıyoruz. Sporcu hayatı, beslenmemiz, uyku düzenimiz yani bir gün gerçekten hani bunu şey için söylemiyorum, düzenimiz bozulduğu an antrenman programımız bozuluyor. Yani bunu yapmamak için de eşim bu dengeyi çok iyi sağlıyor. Çünkü ben bazen milli takım kamplarından geldiğim zaman çok yorgun olabiliyorum. Ya biz de insanız sonuç olarak robot değiliz ama eşim bunu çok güzel dengeliyor. Aynı evin içerisinde olmak, aynı branşı yapıyor olabilmek, ne tür fedakarlık verirsek, sonucunun o kadar güzel olacağını düşünürken yani bunun hepsini birebir yaşamış sporcu olarak eşimle beraber dikkat etmeye çalışıyoruz. Bütün sosyal hayatımızda da işte müsabaka takvimimize göre her şeyimizi programlı, planlı yapmaya çalışıyoruz. Zaten ben hep söylüyorum, benim çok büyük başarılarım evlendikten sonra geldi. Ben Avrupa ikincisiydim, Avrupa üçüncüsüyüm, finale çıkıyordum hep. Yani kıl payı kaçırdığım maçlarım oluyordu ama evlendikten sonra ben Avrupa dünya şampiyonu oldum. Bir tamamlanmışlık oldu. Yani bir aslında çok öncesinde olması gereken şeyler evlendikten sonra çok büyük başarılara imza attığımı söyleyebilirim.
Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tanımlayan 3 kelime nedir?
Hırs diyebilirim. Azim ve saniye diyebilirim. Yani saniye benim için çok önemli. Yani minderde dediğiniz işte bu süreyi koyuyorum. Çünkü benim çoğu maçım, olimpiyat maçım da takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Son üç saniye kala ya da bu son Avrupa Şampiyonası'nda kazanmış olduğum bronz madalya yine son beş saniye kala. Yani saniye benim için çok önemli minderde. Çünkü ben son saniyeye kadar puan alabilen bir sporcuyum. O yüzden saniye diyebilirim.
Rakipte en sevmediği özellik ne?
Hakeme oynaması diyebilirim. Yani şimdi ben maalesef el enseyi biraz elim saçına takılarak çektiğim için rakiplerim bunu biraz avantaj olarak kullanmaya çalışıyorlar. İşte elimi ensesin altında ama rakipleri direk hakeme saçımı çekiyor tarzı gösterinde bulunuyorlar. Halbuki saçını çekmediğimi o da çok iyi biliyor. Ama bunu işte hakeme biraz daha ihtar puanı vermesi için uyarı almamak için kullanan sporcular pek sevdiğim, güreşmeyi istediğim sporcular değil diyebilirim.
'Büyük müsabakalardan önce telefon görüşmelerini azaltırım'
Tamamıyla focus olmaya çalışıyorum. Yani ailemle eşimle sadece nasılsın ne yapıyorsun yani detaylı ve bana müsabakadan önce sorun yaratacak muhabbetlere çok girmeyi sevmem. Çünkü etkilenen bir sporcuyum. Müsabakaya daha çok hazırlanıldıktan sonra duygusallığa yer vermek istemediğim için. O yüzden telefon görüşmelerini biraz azaltırım özellikle. Müsabakaya da doğru şey yapmışsınız. Çok müzik dinleyerek hazırlanıyorum. Yani son köşeye gelene kadar olimpiyatlarda dünya şampiyonasında da müzikle beraber motive olmaya çalışıyorum. Çünkü maç döneminde yalnız olmayı seven bir insanım. O noktada tabi bazı hocalarımız bir şeyler söylediği için taktik, teknik ve hareketler vermeye çalışıyorum. Ama ben tamamen kendi içimde kendimle kalmayı seviyorum. Hani onlar içerisinde hocalarımdan taktik ve teknik alıyorum. Müzik dinlemeyi severim. Yalnız olmayı severim. Pek kahvaltı yapmayı sevmem. Bunun için takım arkadaşlarım diyor. Müsabaka döneminde pek bir şeyler yemeyi sevmem. Daha çok muz, işte protein var. Hurma tarzı şeylerle müsabaka gününü geçiririm.