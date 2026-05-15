Milli güreşçi ön yargıları tuş etti: 'Kadından güreşçi mi olur' denilen Buse Çavuşoğlu, nasıl 'dünyanın en iyisi' oldu?

Yani şöyle bir avantajım var, aynı branştan geliyoruz. Eşim de güreşçi, aynı zamanda benim antrenörlüğümü yapmakta. Biz bir evin içerisinde asla normal bir hayat yaşayamıyoruz. Sporcu hayatı, beslenmemiz, uyku düzenimiz yani bir gün gerçekten hani bunu şey için söylemiyorum, düzenimiz bozulduğu an antrenman programımız bozuluyor. Yani bunu yapmamak için de eşim bu dengeyi çok iyi sağlıyor. Çünkü ben bazen milli takım kamplarından geldiğim zaman çok yorgun olabiliyorum. Ya biz de insanız sonuç olarak robot değiliz ama eşim bunu çok güzel dengeliyor. Aynı evin içerisinde olmak, aynı branşı yapıyor olabilmek, ne tür fedakarlık verirsek, sonucunun o kadar güzel olacağını düşünürken yani bunun hepsini birebir yaşamış sporcu olarak eşimle beraber dikkat etmeye çalışıyoruz. Bütün sosyal hayatımızda da işte müsabaka takvimimize göre her şeyimizi programlı, planlı yapmaya çalışıyoruz. Zaten ben hep söylüyorum, benim çok büyük başarılarım evlendikten sonra geldi. Ben Avrupa ikincisiydim, Avrupa üçüncüsüyüm, finale çıkıyordum hep. Yani kıl payı kaçırdığım maçlarım oluyordu ama evlendikten sonra ben Avrupa dünya şampiyonu oldum. Bir tamamlanmışlık oldu. Yani bir aslında çok öncesinde olması gereken şeyler evlendikten sonra çok büyük başarılara imza attığımı söyleyebilirim.