Milli güreşçi Rıza Kayaalp 610 gün sonra mindere altın madalyayla döndü

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda grekoromen stil 130 kiloda şampiyon oldu. Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası... 08.02.2026, Sputnik Türkiye

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp 610 gün sonra resmi müsabakaya çıktı.Hırvatistan'daki organizasyonda 4 maçta sadece 1 puan veren Rıza Kayaalp, en son 2024 yılının haziran ayında Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'nda güreşmişti.Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere 4 yıl men cezası alan Rıza, kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle Vastarel isimli ilacı kullandığını belirterek, konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımıştı. CAS'ın itirazı kabul etmesi üzerine Rıza Kayaalp'in , 1 Ocak 2026'dan itibaren mindere dönmesinin önü açılmıştı.Rıza Kayaalp, en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi ünvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşıyor. Rıza, nisan ayındaki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanması durumunda bu ünvanın tek sahibi olarak adını tarihe yazdıracak.Türkiye, grekoromen stil ve kadınlar kategorisinde katıldığı Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Rıza'nın yanı sıra Yüksel Sarıçiçek ve Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Nesrin Baş gümüş, Ömer Halis Recep ise bronz madalya aldı.Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek altın madalya kazandıZagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, ranking serisi turnuvasında erkekler grekoromen stil 82 kiloda mindere çıktı.Milli güreşçi, ilk turda ABD'li Jesse Alexander Porter'ı 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda Ukraynalı Mykyta Politaev'i 4-0 yenen Yüksel Sarıçiçek, çeyrek finalde ev sahibi Hırvat Filip Sacic'i 3-2'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde Kazakistanlı İbragim Magomadov'u 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Moldovalı Mihail Bradu ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.Ömer Halis Recep'ten bronz madalyaOrganizasyonda erkekler grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ömer Halis Recep ise bronz madalya mücadelesinde Kazakistan'dan Arsen Zhuma ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden Ömer Halis Recep, üçüncü oldu.

