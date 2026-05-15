Manavgat Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet davasında karar çıktı

Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında görülen davada karar açıklandı. Görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T19:27+0300

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında görülen davada karar çıktı.Aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 43 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Kara’ya toplam 46 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 2.5 milyon lira adli para cezası verdi.Eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Bazı sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları ve tutuklama kararları verildi.Mahkeme ayrıca soruşturmada ele geçirilen altın, döviz, bazı gayrimenkuller ve baklava kutusunda bulunan paranın müsaderesine karar verdi.

