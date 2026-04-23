Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlıdan 5'i tutuklandı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 5'i, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. 9 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi hakkında da ev hapsi tedbiri uygulandı.Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/dogum-izni-suresinin-artirilmasi-ve-15-yas-alti-cocuklarin-sosyal-medya-kullanimina-yonelik-teklif-1105215827.html
