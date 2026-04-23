https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/manavgat-belediyesine-yonelik-sorusturmada-5-supheli-tutuklandi-1105217149.html

Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlıdan 5'i tutuklandı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T00:43+0300

2026-04-23T00:43+0300

2026-04-23T00:43+0300

türki̇ye

manavgat belediyesi

fatih sözen

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099620069_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c27eb3767bf25a3d514b5d71b4769cd8.jpg

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 5'i, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. 9 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi hakkında da ev hapsi tedbiri uygulandı.Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manavgat belediyesi, fatih sözen , cumhuriyet başsavcılığı