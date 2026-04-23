İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlıdan 5'i tutuklandı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T00:43+0300
manavgat belediyesi
fatih sözen
cumhuriyet başsavcılığı
00:43 23.04.2026
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 5'i, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. 9 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi hakkında da ev hapsi tedbiri uygulandı.
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti.
Doğum izni süresinin artırılması ve 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı içeren teklif yasalaştı
Dün, 23:08
