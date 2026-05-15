https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/kuresel-sumud-filosu-54-tekneyle-rodos-adasinin-dogusunda-ilerliyor-1105754833.html

Küresel Sumud Filosu 54 tekneyle Rodos Adası'nın doğusunda ilerliyor

Küresel Sumud Filosu 54 tekneyle Rodos Adası'nın doğusunda ilerliyor

Sputnik Türkiye

54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu, filonun yolculuğunun... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T11:10+0300

2026-05-15T11:10+0300

2026-05-15T11:13+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

rodos adası

gazze

küresel sumud filosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105755985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4aca95128828dde9b210dbd4c98f73a.jpg

Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, Rodos Adası'nın doğusunda ilerlemeye devam ediyor.Marmaris'ten yeniden hareket eden filo, 54 tekneyle Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.45 ülkeden yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu filo, Rodos Adası'nın 27 mil doğusunda ortalama 5 knot süratle seyrediyor.Mevcut rota ve süratin korunması halinde filonun 17 Mayıs Pazar günü öğleden sonra Gazze'nin 100 mil yakınına ulaşabileceği tahmin ediliyor.Küresel Sumud Filosu hukuk ekibi, Gazze'deki ablukayı kırmak için yapılan yolculuğun yasal niteliğini ve "yolculuğu engellemeye teşebbüs edecekler için doğacak sonuçları" tanımlayan deklarasyon paylaştı.Küresel Sumud Filosu hukuk ekibinin yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı kuşatmasını kırmak ve bir insani koridor oluşturmak amacıyla filonun Marmaris'ten demir alındığı belirtildi.Yapılan deklarasyonda, bu yolculuğun yasal niteliğini ve "yolculuğu engellemeye teşebbüs edecekler için doğacak sonuçların" tanımlandığı vurgulanarak, "Bu hareket, diplomatik hazırlık aşamasından, devletleri ve bireyleri eylemlerinden dolayı gerçek zamanlı olarak sorumlu tutmak üzere tasarlanmış küresel bir yasal çerçeve ile desteklenen aktif bir insani geçiş aşamasına geçişi işaret etmektedir." ifadesi kullanıldı.Gazze'de devam eden kuşatmanın yasal deniz ablukası değil, bir soykırım aracı ve yasaklanmış toplu cezalandırma biçimi olduğu aktarılan açıklamada, ablukanın sivil gemilere karşı yasal uygulama yetkileri üretemeyeceği kaydedildi.Açıklamada, "Filo, insani geçiş hakkını ve katılımcılarının uluslararası sularda alıkonulma, keyfi tutuklanma veya şiddetli müdahaleden muaf olma haklarını teyit etmektedir." denilerek, filonun bu seferinin uluslararası hukukun pratik bir uygulaması olduğuna işaret edildi.Bu süreçte devletlere, vatandaşlarını koruma ve "hukuka aykırı eylemlerin kolaylaştırılmasını önleme" konusundaki yükümlülüklerini bildiren resmi ihtarnamelerin iletildiği belirtilen açıklamada, filoyu engelleme eylemlerinin uluslararası mahkemelerde doğrudan kanıt olarak kullanılması için kaydetmek amacıyla bir dokümantasyon mekanizmasının devreye alındığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/kuresel-sumud-filosuna-israil-mudahalesine-iliskin-marmariste-nitelikli-yagma-gibi-suclarla-resen-1105625737.html

rodos adası

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rodos adası, gazze, küresel sumud filosu