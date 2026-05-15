Küresel Sumud Filosu 54 tekneyle Rodos Adası'nın doğusunda ilerliyor
54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu, filonun yolculuğunun... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T11:13+0300
Küresel Sumud Filosu 54 tekneyle Rodos Adası'nın doğusunda ilerliyor
11:10 15.05.2026 (güncellendi: 11:13 15.05.2026)
54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu, filonun yolculuğunun deklarasyonu yayımladı. Marmaris'ten dün yeniden hareket eden filo, 54 tekneyle Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, Rodos Adası'nın doğusunda ilerlemeye devam ediyor.
Marmaris'ten yeniden hareket eden filo, 54 tekneyle Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.
45 ülkeden yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu filo, Rodos Adası'nın 27 mil doğusunda ortalama 5 knot süratle seyrediyor.
Mevcut rota ve süratin korunması halinde filonun 17 Mayıs Pazar günü öğleden sonra Gazze'nin 100 mil yakınına ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Küresel Sumud Filosu hukuk ekibi, Gazze'deki ablukayı kırmak için yapılan yolculuğun yasal niteliğini ve "yolculuğu engellemeye teşebbüs edecekler için doğacak sonuçları" tanımlayan deklarasyon paylaştı.
Küresel Sumud Filosu hukuk ekibinin yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı kuşatmasını kırmak ve bir insani koridor oluşturmak amacıyla filonun Marmaris'ten demir alındığı belirtildi.
Yapılan deklarasyonda, bu yolculuğun yasal niteliğini ve "yolculuğu engellemeye teşebbüs edecekler için doğacak sonuçların" tanımlandığı vurgulanarak, "Bu hareket, diplomatik hazırlık aşamasından, devletleri ve bireyleri eylemlerinden dolayı gerçek zamanlı olarak sorumlu tutmak üzere tasarlanmış küresel bir yasal çerçeve ile desteklenen aktif bir insani geçiş aşamasına geçişi işaret etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Gazze'de devam eden kuşatmanın yasal deniz ablukası değil, bir soykırım aracı ve yasaklanmış toplu cezalandırma biçimi olduğu aktarılan açıklamada, ablukanın sivil gemilere karşı yasal uygulama yetkileri üretemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, "Filo, insani geçiş hakkını ve katılımcılarının uluslararası sularda alıkonulma, keyfi tutuklanma veya şiddetli müdahaleden muaf olma haklarını teyit etmektedir." denilerek, filonun bu seferinin uluslararası hukukun pratik bir uygulaması olduğuna işaret edildi.
Bu süreçte devletlere, vatandaşlarını koruma ve "hukuka aykırı eylemlerin kolaylaştırılmasını önleme" konusundaki yükümlülüklerini bildiren resmi ihtarnamelerin iletildiği belirtilen açıklamada, filoyu engelleme eylemlerinin uluslararası mahkemelerde doğrudan kanıt olarak kullanılması için kaydetmek amacıyla bir dokümantasyon mekanizmasının devreye alındığı bildirildi.