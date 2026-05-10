Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesine ilişkin Marmaris’te 'nitelikli yağma' gibi suçlarla resen soruşturma
Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cumhuriyet... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T13:33+0300
Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘nitelikli yağma’ gibi suçlar kapsamında resen soruşturma başlattı.
Marmaris Limanı'na birer birer yanaşan teknelerdeki aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştiriliyor.
İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne, gece saatlerinde Marmaris Limanı'na demirledi.
Sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü olarak başlatılırken, adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlandı.
Başsavcılıktan resen soruşturma
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık talimatları doğrultusunda, Türkiye'ye dönüş sağlayan vatandaşların beyanları ve delillerin toplanmasına başlandı.
Soruşturma ve giriş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla liman bölgesinde geçici bir karakol kuruldu. Misafirlerin güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Uzman ekiplerden sağlık taraması
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı koordinesinde Marmaris Devlet Hastanesinde gerekli düzenlemeler tamamlanırken, Denizli, İstanbul ve Muğla'dan uzman akademisyen ve hekimler ilçeye geldi. Adli tıp uzmanları, psikiyatristler ve klinik hekimler tarafından yapılacak muayenelerde, gerekli görülmesi halinde toksik incelemeler için örnekler alınacak. Hazırlanacak raporlar, soruşturma dosyasına eklenmek üzere Başsavcılığa sunulacak.
Yardım misyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Küresel Sumud Türkiye yetkilileri ise filonun çarşamba günü yeniden denize açılmasının planlandığını kaydetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan "Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu", 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı.