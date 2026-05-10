https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/kuresel-sumud-filosuna-israil-mudahalesine-iliskin-marmariste-nitelikli-yagma-gibi-suclarla-resen-1105625737.html

Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesine ilişkin Marmaris’te 'nitelikli yağma' gibi suçlarla resen soruşturma

Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesine ilişkin Marmaris’te 'nitelikli yağma' gibi suçlarla resen soruşturma

Sputnik Türkiye

Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cumhuriyet... 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T13:33+0300

2026-05-10T13:33+0300

2026-05-10T13:33+0300

dünya

küresel sumud filosu

marmaris

soruşturma

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0a/1105625583_0:63:355:263_1920x0_80_0_0_0ff8faebe7a124e84493871db378236e.png

Marmaris Limanı'na birer birer yanaşan teknelerdeki aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştiriliyor.İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne, gece saatlerinde Marmaris Limanı'na demirledi.Sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü olarak başlatılırken, adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlandı.Başsavcılıktan resen soruşturmaMarmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında resen soruşturma başlattı.Başsavcılık talimatları doğrultusunda, Türkiye'ye dönüş sağlayan vatandaşların beyanları ve delillerin toplanmasına başlandı.Soruşturma ve giriş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla liman bölgesinde geçici bir karakol kuruldu. Misafirlerin güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.Uzman ekiplerden sağlık taramasıAdli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı koordinesinde Marmaris Devlet Hastanesinde gerekli düzenlemeler tamamlanırken, Denizli, İstanbul ve Muğla'dan uzman akademisyen ve hekimler ilçeye geldi. Adli tıp uzmanları, psikiyatristler ve klinik hekimler tarafından yapılacak muayenelerde, gerekli görülmesi halinde toksik incelemeler için örnekler alınacak. Hazırlanacak raporlar, soruşturma dosyasına eklenmek üzere Başsavcılığa sunulacak.Yardım misyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Küresel Sumud Türkiye yetkilileri ise filonun çarşamba günü yeniden denize açılmasının planlandığını kaydetti.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan "Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu", 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/israilin-alikoydugu-kuresel-sumud-filosu-aktivistleri-thiago-avila-ile-seyf-ebu-kisk-serbest-1105624157.html

marmaris

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küresel sumud filosu, marmaris, soruşturma, i̇srail