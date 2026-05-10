Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/kuresel-sumud-filosuna-israil-mudahalesine-iliskin-marmariste-nitelikli-yagma-gibi-suclarla-resen-1105625737.html
Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesine ilişkin Marmaris’te 'nitelikli yağma' gibi suçlarla resen soruşturma
Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesine ilişkin Marmaris’te 'nitelikli yağma' gibi suçlarla resen soruşturma
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cumhuriyet... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T13:33+0300
2026-05-10T13:33+0300
dünya
küresel sumud filosu
marmaris
soruşturma
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0a/1105625583_0:63:355:263_1920x0_80_0_0_0ff8faebe7a124e84493871db378236e.png
Marmaris Limanı'na birer birer yanaşan teknelerdeki aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştiriliyor.İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne, gece saatlerinde Marmaris Limanı'na demirledi.Sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü olarak başlatılırken, adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlandı.Başsavcılıktan resen soruşturmaMarmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında resen soruşturma başlattı.Başsavcılık talimatları doğrultusunda, Türkiye'ye dönüş sağlayan vatandaşların beyanları ve delillerin toplanmasına başlandı.Soruşturma ve giriş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla liman bölgesinde geçici bir karakol kuruldu. Misafirlerin güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.Uzman ekiplerden sağlık taramasıAdli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı koordinesinde Marmaris Devlet Hastanesinde gerekli düzenlemeler tamamlanırken, Denizli, İstanbul ve Muğla'dan uzman akademisyen ve hekimler ilçeye geldi. Adli tıp uzmanları, psikiyatristler ve klinik hekimler tarafından yapılacak muayenelerde, gerekli görülmesi halinde toksik incelemeler için örnekler alınacak. Hazırlanacak raporlar, soruşturma dosyasına eklenmek üzere Başsavcılığa sunulacak.Yardım misyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Küresel Sumud Türkiye yetkilileri ise filonun çarşamba günü yeniden denize açılmasının planlandığını kaydetti.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan "Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu", 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/israilin-alikoydugu-kuresel-sumud-filosu-aktivistleri-thiago-avila-ile-seyf-ebu-kisk-serbest-1105624157.html
marmaris
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0a/1105625583_0:30:355:296_1920x0_80_0_0_d3eb548189a1c2b40d31214d9579917d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
küresel sumud filosu, marmaris, soruşturma, i̇srail
küresel sumud filosu, marmaris, soruşturma, i̇srail

Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesine ilişkin Marmaris’te 'nitelikli yağma' gibi suçlarla resen soruşturma

13:33 10.05.2026
Küresel Sumud Filosu Marmaris'te
Küresel Sumud Filosu Marmaris'te - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2026
Abone ol
Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘nitelikli yağma’ gibi suçlar kapsamında resen soruşturma başlattı.
Marmaris Limanı'na birer birer yanaşan teknelerdeki aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştiriliyor.
İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne, gece saatlerinde Marmaris Limanı'na demirledi.
Sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü olarak başlatılırken, adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlandı.

Başsavcılıktan resen soruşturma

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık talimatları doğrultusunda, Türkiye'ye dönüş sağlayan vatandaşların beyanları ve delillerin toplanmasına başlandı.
Soruşturma ve giriş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla liman bölgesinde geçici bir karakol kuruldu. Misafirlerin güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Uzman ekiplerden sağlık taraması

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı koordinesinde Marmaris Devlet Hastanesinde gerekli düzenlemeler tamamlanırken, Denizli, İstanbul ve Muğla'dan uzman akademisyen ve hekimler ilçeye geldi. Adli tıp uzmanları, psikiyatristler ve klinik hekimler tarafından yapılacak muayenelerde, gerekli görülmesi halinde toksik incelemeler için örnekler alınacak. Hazırlanacak raporlar, soruşturma dosyasına eklenmek üzere Başsavcılığa sunulacak.
Yardım misyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Küresel Sumud Türkiye yetkilileri ise filonun çarşamba günü yeniden denize açılmasının planlandığını kaydetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan "Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu", 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı.
İsrail tarafından gözaltında tutulan Sumud Filosu aktivistleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2026
DÜNYA
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ile Seyf Ebu Kişk serbest bırakıldı
12:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала