Bilim insanları Güneş’in yakınında parçalanan gizemli bir asteroid keşfetti

Bilim insanları, Güneş'e tehlikeli derecede yaklaşarak parçalanan bir asteroidin izlerini taşıdığı düşünülen yeni bir meteor akışı keşfetti. Araştırmacılar, bu... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Güneş’in aşırı sıcaklığı nedeniyle yavaş yavaş parçalanan gizemli bir asteroidin izlerini taşıdığı düşünülen yeni bir meteor akışı keşfetti.The Conversation’da yayımlanan araştırmaya göre gökyüzünü izleyen otomatik kamera sistemlerinden elde edilen milyonlarca meteor kaydı incelendi. Kanada, Japonya, Kaliforniya ve Avrupa’daki gözlem ağlarından toplanan veriler arasında yapılan analizlerde, yakın zamanda oluşmuş 282 meteordan oluşan dikkat çekici bir küme tespit edildi.Araştırmacılar, bu meteorların Güneş’e son derece yaklaşan bir asteroidin parçalanması sonucu ortaya çıktığını düşünüyor.'Kaya-kuyruklu yıldız' olabilirÇalışmayı yürüten bilim insanları, söz konusu gökcisminin normal bir asteroid gibi görünmesine rağmen aşırı sıcaklık nedeniyle kuyruklu yıldız benzeri davranışlar sergilediğini belirtiyor.Araştırmaya göre yeni keşfedilen meteor akışı, Dünya yörüngesinden yaklaşık beş kat daha yakın şekilde Güneş’e yaklaşan aşırı bir yörünge izliyor.Bilim insanları, Dünya atmosferine giren meteorların parçalanma biçimini inceleyerek bu cisimlerin klasik kuyruklu yıldız kalıntılarından daha dayanıklı ancak sıradan asteroidlerden daha kırılgan olduğunu tespit etti.Bu durumun, yoğun güneş ısısının asteroid yüzeyinde çatlaklar oluşturduğu, içeride sıkışmış gazları serbest bıraktığı ve gökcismini yavaş yavaş parçaladığı anlamına gelebileceği belirtiliyor.Meteor yağmurları gizli asteroitleri ortaya çıkarabilirAraştırmacılar, meteor yağmurlarının yalnızca görsel bir gökyüzü olayı olmadığını, aynı zamanda teleskoplarla tespit edilmesi zor olan gökcisimlerini ortaya çıkarmada önemli bir araç olduğunu vurguluyor.Bilinen en ünlü örneklerden biri, her yıl aralık ayında görülen Geminid meteor yağmurunun kaynağı olan 3200 Phaethon asteroidi. Bilim insanlarına göre Phaethon da Güneş’e yakın geçişleri sırasında büyük miktarda toz ve kaya parçaları saçıyor.Yeni keşfedilen meteor akışının da benzer şekilde parçalanan bir asteroidin izi olabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar henüz bu meteor akışının “ana asteroidini” doğrudan tespit edebilmiş değil. Ancak 2027’de fırlatılması planlanan NASA’nın NEO Surveyor görevinin, Güneş’e yakın hareket eden karanlık ve potansiyel olarak tehlikeli asteroitleri saptayarak bu gizemi çözebileceği ifade edildi.

