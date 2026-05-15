Hantavirüs görülen gemiden gelen 6 yolcu Avustralya’da 3 haftalık karantinaya alındı

Sputnik Türkiye

Avustralya hükümeti, hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius gemisinden gelen 5 Avustralyalı ve 1 Yeni Zelandalı yolcunun özel karantina tesisinde gözetim... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T12:16+0300

Avustralya hükümeti, hantavirüs vakalarının görüldüğü Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisinden ülkeye dönen 6 kişinin üç hafta boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, basına yaptığı açıklamada, gemiden gelen 5 Avustralya vatandaşı ile 1 Yeni Zelanda vatandaşının Perth yakınlarındaki Bullsbrook karantina tesisine yerleştirildiğini söyledi.Kovid-19 salgını döneminde inşa edilen tesiste gözetim altında tutulacak yolcuların, Avustralya’ya girişten önce sağlık kontrolünden geçirildiğini belirten Butler, ilk test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.Yetkililer, buna rağmen yolcuların karantina süresince daha kapsamlı sağlık taramalarından geçirileceğini ve olası semptomların yakından takip edileceğini bildirdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce yaptığı açıklamada, Arjantin’den yola çıkan ve 10 Mayıs’ta İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki Tenerife limanında yolcuları tahliye edilen MV Hondius gemisindeki hantavirüs vakalarının artabileceğini ancak küresel bir salgın riski görülmediğini duyurmuştu.Gemide ilk ölüm 11 Nisan’da yaşanmıştı23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebat taşıyan MV Hondius, 1 Nisan’da Arjantin’in Ushuaia kentinden ayrılmıştı. DSÖ verilerine göre gemideki ilk hasta 6 Nisan’da semptom göstermeye başladı ve 11 Nisan’da yaşamını yitirdi.Gemi daha sonra Güney Georgia, Tristan da Cunha, Gough Adası, Saint Helena ve Ascension Adası gibi noktalara uğradı. Saint Helena’da ölen yolcunun cenazesi dahil 30 kişinin gemiden ayrıldığı açıklandı.DSÖ’ye göre gemideki ciddi solunum yolu hastalıklarına ilişkin ilk resmi bildirim 2 Mayıs’ta yapıldı. O tarihte gemide hala 147 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.Hondius, 10 Mayıs’ta Tenerife’ye ulaştıktan sonra yolcular farklı ülkelere tahliye edildi. Gemide toplam 3 Türk vatandaşının da bulunduğu açıklanmıştı.

