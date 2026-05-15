https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/hantavirus-gorulen-gemiden-gelen-6-yolcu-avustralyada-3-haftalik-karantinaya-alindi-1105758747.html
Hantavirüs görülen gemiden gelen 6 yolcu Avustralya’da 3 haftalık karantinaya alındı
Hantavirüs görülen gemiden gelen 6 yolcu Avustralya’da 3 haftalık karantinaya alındı
Sputnik Türkiye
Avustralya hükümeti, hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius gemisinden gelen 5 Avustralyalı ve 1 Yeni Zelandalı yolcunun özel karantina tesisinde gözetim... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T12:16+0300
2026-05-15T12:16+0300
2026-05-15T12:16+0300
yaşam
avustralya
dünya sağlık örgütü (dsö)
hantavirüs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105557805_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_23a0547a13cfb8b72ef608b5fed8ec3d.jpg
Avustralya hükümeti, hantavirüs vakalarının görüldüğü Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisinden ülkeye dönen 6 kişinin üç hafta boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, basına yaptığı açıklamada, gemiden gelen 5 Avustralya vatandaşı ile 1 Yeni Zelanda vatandaşının Perth yakınlarındaki Bullsbrook karantina tesisine yerleştirildiğini söyledi.Kovid-19 salgını döneminde inşa edilen tesiste gözetim altında tutulacak yolcuların, Avustralya’ya girişten önce sağlık kontrolünden geçirildiğini belirten Butler, ilk test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.Yetkililer, buna rağmen yolcuların karantina süresince daha kapsamlı sağlık taramalarından geçirileceğini ve olası semptomların yakından takip edileceğini bildirdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce yaptığı açıklamada, Arjantin’den yola çıkan ve 10 Mayıs’ta İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki Tenerife limanında yolcuları tahliye edilen MV Hondius gemisindeki hantavirüs vakalarının artabileceğini ancak küresel bir salgın riski görülmediğini duyurmuştu.Gemide ilk ölüm 11 Nisan’da yaşanmıştı23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebat taşıyan MV Hondius, 1 Nisan’da Arjantin’in Ushuaia kentinden ayrılmıştı. DSÖ verilerine göre gemideki ilk hasta 6 Nisan’da semptom göstermeye başladı ve 11 Nisan’da yaşamını yitirdi.Gemi daha sonra Güney Georgia, Tristan da Cunha, Gough Adası, Saint Helena ve Ascension Adası gibi noktalara uğradı. Saint Helena’da ölen yolcunun cenazesi dahil 30 kişinin gemiden ayrıldığı açıklandı.DSÖ’ye göre gemideki ciddi solunum yolu hastalıklarına ilişkin ilk resmi bildirim 2 Mayıs’ta yapıldı. O tarihte gemide hala 147 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.Hondius, 10 Mayıs’ta Tenerife’ye ulaştıktan sonra yolcular farklı ülkelere tahliye edildi. Gemide toplam 3 Türk vatandaşının da bulunduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/hantaviruslu-geminin-zaman-cizelgesi-nerelere-ugradi-ilk-olum-ne-zaman-oldu-salgin-ne-zaman-1105690612.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105557805_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_8d9bf39481240e794100caa5a1d819a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avustralya, dünya sağlık örgütü (dsö), hantavirüs
avustralya, dünya sağlık örgütü (dsö), hantavirüs
Hantavirüs görülen gemiden gelen 6 yolcu Avustralya’da 3 haftalık karantinaya alındı
Avustralya hükümeti, hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius gemisinden gelen 5 Avustralyalı ve 1 Yeni Zelandalı yolcunun özel karantina tesisinde gözetim altında tutulacağını açıkladı.
Avustralya hükümeti, hantavirüs vakalarının görüldüğü Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisinden ülkeye dönen 6 kişinin üç hafta boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.
Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, basına yaptığı açıklamada, gemiden gelen 5 Avustralya vatandaşı ile 1 Yeni Zelanda vatandaşının Perth yakınlarındaki Bullsbrook karantina tesisine yerleştirildiğini söyledi.
Kovid-19 salgını döneminde inşa edilen tesiste gözetim altında tutulacak yolcuların, Avustralya’ya girişten önce sağlık kontrolünden geçirildiğini belirten Butler, ilk test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Yetkililer, buna rağmen yolcuların karantina süresince daha kapsamlı sağlık taramalarından geçirileceğini ve olası semptomların yakından takip edileceğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce yaptığı açıklamada, Arjantin’den yola çıkan ve 10 Mayıs’ta İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki Tenerife limanında yolcuları tahliye edilen MV Hondius gemisindeki hantavirüs vakalarının artabileceğini ancak küresel bir salgın riski görülmediğini duyurmuştu.
Gemide ilk ölüm 11 Nisan’da yaşanmıştı
23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebat taşıyan MV Hondius, 1 Nisan’da Arjantin’in Ushuaia kentinden ayrılmıştı. DSÖ verilerine göre gemideki ilk hasta 6 Nisan’da semptom göstermeye başladı ve 11 Nisan’da yaşamını yitirdi.
Gemi daha sonra Güney Georgia, Tristan da Cunha, Gough Adası, Saint Helena ve Ascension Adası gibi noktalara uğradı. Saint Helena’da ölen yolcunun cenazesi dahil 30 kişinin gemiden ayrıldığı açıklandı.
DSÖ’ye göre gemideki ciddi solunum yolu hastalıklarına ilişkin ilk resmi bildirim 2 Mayıs’ta yapıldı. O tarihte gemide hala 147 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.
Hondius, 10 Mayıs’ta Tenerife’ye ulaştıktan sonra yolcular farklı ülkelere tahliye edildi. Gemide toplam 3 Türk vatandaşının da bulunduğu açıklanmıştı.
Hantavirüs nasıl bulaşıyor?
Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaştığı biliniyor. Virüs, kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar veya salyasının havaya karışmasıyla solunum yoluyla alınabiliyor. Bazı durumlarda kemirgen ısırıkları ve tırmalamaları da bulaş nedeni olabiliyor.
Hastalık ilk aşamada ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi belirtiler gösterirken ağır vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gelişebiliyor.