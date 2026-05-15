Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/bayern-munihten-kaleci-manuel-neuer-karari-1105770985.html
Bayern Münih'ten kaleci Manuel Neuer kararı
Bayern Münih'ten kaleci Manuel Neuer kararı
Sputnik Türkiye
Manuel Neuer, Bayern Münih'le sözleşmesini 1 yıl uzattı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin 2026/27 sezonunun sonuna... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T18:46+0300
2026-05-15T18:46+0300
spor
manuel neuer
bayern münih
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
avrupa futbol şampiyonası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105770831_0:0:384:216_1920x0_80_0_0_24174c6a225dd6fed84e37fe0c49e0d2.jpg
40 yaşındaki efsane kaleci Manuel Neuer, Bayern Münih'le olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı.Kariyerini noktalayabileceği yönündeki iddialara rağmen futbolu bırakmama kararı alan Neuer, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada Bayern Münih’te olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.Deneyimli kaleci, “Bu kararı vermek için zaman ayırdım ve artık çok mutluyum. Bu takımın büyük başarılara ulaşabilecek gücü var. Her gün tesislere gitmekten keyif alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/psg---bayern-munih-macinda-9-gol-atildi-karsilasma-tarihe-gecti-1105349313.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105770831_48:0:336:216_1920x0_80_0_0_1f91f918f23955170d8e2706b67a6539.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
manuel neuer, bayern münih, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası
manuel neuer, bayern münih, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası

Bayern Münih'ten kaleci Manuel Neuer kararı

18:46 15.05.2026
© AABayern Münih kalecisi Manuel Neuer
Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2026
© AA
Abone ol
Manuel Neuer, Bayern Münih'le sözleşmesini 1 yıl uzattı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin 2026/27 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağı duyuruldu.
40 yaşındaki efsane kaleci Manuel Neuer, Bayern Münih'le olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
Kariyerini noktalayabileceği yönündeki iddialara rağmen futbolu bırakmama kararı alan Neuer, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada Bayern Münih’te olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Deneyimli kaleci, “Bu kararı vermek için zaman ayırdım ve artık çok mutluyum. Bu takımın büyük başarılara ulaşabilecek gücü var. Her gün tesislere gitmekten keyif alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.
PSG - Bayern Münih maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
SPOR
PSG - Bayern Münih maçında 9 gol atıldı: Karşılaşma tarihe geçti
29 Nisan, 00:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала