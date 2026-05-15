Bayern Münih'ten kaleci Manuel Neuer kararı
Sputnik Türkiye
Manuel Neuer, Bayern Münih'le sözleşmesini 1 yıl uzattı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin 2026/27 sezonunun sonuna... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T18:46+0300
Manuel Neuer, Bayern Münih'le sözleşmesini 1 yıl uzattı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin 2026/27 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağı duyuruldu.
40 yaşındaki efsane kaleci Manuel Neuer, Bayern Münih'le olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
Kariyerini noktalayabileceği yönündeki iddialara rağmen futbolu bırakmama kararı alan Neuer, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada Bayern Münih’te olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Deneyimli kaleci, “Bu kararı vermek için zaman ayırdım ve artık çok mutluyum. Bu takımın büyük başarılara ulaşabilecek gücü var. Her gün tesislere gitmekten keyif alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.