PSG - Bayern Münih maçında 9 gol atıldı: Karşılaşma tarihe geçti
Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i 5-4 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçına damga vurdu. Parc des Princes'te oynanan karşılaşma... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T00:28+0300
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i konuk etti.Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, 17. dakikada Harry Kane’in penaltı golüyle öne geçti. Ancak PSG, kısa sürede oyuna dengeyi getirdi.PSG, Ousmane Dembele ve Kvaratskhelia’nın etkili performansıyla skoru lehine çevirirken, Bayern Münih de Olise ve diğer ataklarıyla karşılık verdi. İlk yarı 3-2 PSG üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıda ev sahibi ekip üstünlüğünü artırarak skoru 5-2’ye kadar taşıdı. Ancak Bayern Münih pes etmedi ve üst üste bulduğu gollerle farkı 5-4’e indirdi.Kalan dakikalarda Bayern baskıyı artırsa da PSG üstünlüğünü korudu ve sahadan 5-4 galip ayrıldı.Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi yarı final tarihinin ilk yarıda 5 gol atılan ve en gollü yarı final maçı olarak kayıtlara geçti.
Paris Saint-Germain, Bayern Münih’i 5-4 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçına damga vurdu. Parc des Princes’te oynanan karşılaşma, Şampiyonlar Ligi yarı final tarihinin ilk yarıda 5 gol atılan ve en gollü yarı final maçı oldu.
