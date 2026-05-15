Analist Lamesa: Biyolaboratuvar soruşturması 'derin devlet' içindeki hesaplaşmanın bir parçası

Arjantinli uzman Lamesa, ABD'nin biyolojik laboratuvar faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmanın arkasında hem Rusya'ya yönelik bir diplomatik mesaj hem...

2026-05-15T08:15+0300

Arjantinli uluslararası ilişkiler analisti Christian Lamesa, Radio Sputnik Mundo’ya yaptığı açıklamada, ABD’nin biyolaboratuvar faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmayı ve bu sürecin Amerikan iç siyasetindeki yansımalarını değerlendirdi.‘Tulsi Gabbard’ın liderliği kritik bir mesaj’Soruşturmanın başında Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın bulunmasına dikkat çeken Lamesa, Gabbard’ın siyasi geçmişine vurgu yaptı. Lamesa, şu ifadeleri kullandı:‘Sorumluluk Obama-Biden dönemine dayanıyor’Biyolaboratuvar faaliyetlerinin kökeninin Obama-Biden dönemine kadar uzandığını belirten Lamesa, "senil bir yaşlı" olarak nitelediği eski ABD Başkanı’nın, bu süreçlerle ilgili açıklık getirmesi gerektiği çok şeyin olduğunu kaydetti.Derin devlet ve ‘şeffaflık’ sorunuLamesa’ya göre, bu laboratuvarlar ABD bürokrasisi içinde kontrol edilemeyen ve şeffaflıktan uzak bir yapıyı temsil ediyor:İç savaş riski ve MAGA hareketiABD toplumundaki derin bölünmeye de değinen Arjantinli analist, ülkenin uzun süredir öngörülemez bir iç çatışma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Lamesa, biyolaboratuvarlar gibi ‘kontrol dışı unsurların’, derin devletin belirli klikleri tarafından Donald Trump’ın MAGA (Amerika’yı Yeniden Harika Yap) ve ‘Önce Amerika’ hareketine karşı bir risk faktörü olarak kullanılabileceği uyarısında bulundu.

