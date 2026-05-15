Analist Lamesa: Biyolaboratuvar soruşturması 'derin devlet' içindeki hesaplaşmanın bir parçası
Arjantinli uzman Lamesa, ABD'nin biyolojik laboratuvar faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmanın arkasında hem Rusya'ya yönelik bir diplomatik mesaj hem de Washington koridorlarındaki güç savaşlarının yattığını belirtti. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T08:15+0300
08:11 15.05.2026 (güncellendi: 08:15 15.05.2026)
Arjantinli uzman Lamesa, ABD’nin biyolojik laboratuvar faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmanın arkasında hem Rusya’ya yönelik bir diplomatik mesaj hem de Washington koridorlarındaki güç savaşlarının yattığını belirtti.
Arjantinli uluslararası ilişkiler analisti Christian Lamesa, Radio Sputnik Mundo’ya yaptığı açıklamada, ABD’nin biyolaboratuvar faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmayı ve bu sürecin Amerikan iç siyasetindeki yansımalarını değerlendirdi.
‘Tulsi Gabbard’ın liderliği kritik bir mesaj’
Soruşturmanın başında Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın bulunmasına dikkat çeken Lamesa, Gabbard’ın siyasi geçmişine vurgu yaptı. Lamesa, şu ifadeleri kullandı:
"Soruşturmanın başında, henüz Demokrat Parti üyesiyken Biden yönetiminin Ukrayna üzerinden Rusya’ya karşı yürüttüğü saldırganlığın dayandığı yalanları ifşa etme cesaretini göstermiş bir isim olan Tulsi Gabbard var. Bu durum, sürecin ciddiyetini ve Rusya’ya yönelik verilen 'yeni yaklaşım' sinyalini güçlendiriyor."
‘Sorumluluk Obama-Biden dönemine dayanıyor’
Biyolaboratuvar faaliyetlerinin kökeninin Obama-Biden dönemine kadar uzandığını belirten Lamesa, "senil bir yaşlı" olarak nitelediği eski ABD Başkanı’nın, bu süreçlerle ilgili açıklık getirmesi gerektiği çok şeyin olduğunu kaydetti.
Derin devlet ve ‘şeffaflık’ sorunu
Lamesa’ya göre, bu laboratuvarlar ABD bürokrasisi içinde kontrol edilemeyen ve şeffaflıktan uzak bir yapıyı temsil ediyor:
Kontrol belirsizliği:
Deneylerin hangi departman veya sekretarya tarafından yönetildiği net değil.
Kontrol kaybı:
Yürütülen şeffaf olmayan deneyler, belirli koşullar altında bizzat ABD’nin kendi çıkarlarına karşı bir tehdide dönüşebilir.
Derin devlet riskleri:
Bu tür gizli unsurlar, ‘Derin Devlet’in bir kolu tarafından istismar edilerek iç siyasetteki rakiplere karşı kullanılabilir.
İç savaş riski ve MAGA hareketi
ABD toplumundaki derin bölünmeye de değinen Arjantinli analist, ülkenin uzun süredir öngörülemez bir iç çatışma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Lamesa, biyolaboratuvarlar gibi ‘kontrol dışı unsurların’, derin devletin belirli klikleri tarafından Donald Trump’ın MAGA (Amerika’yı Yeniden Harika Yap) ve ‘Önce Amerika’ hareketine karşı bir risk faktörü olarak kullanılabileceği uyarısında bulundu.