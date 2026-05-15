24 ülkeye ihracat gerçekleştiren dev tekstil şirketi konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Bursa'da 61 yıldır üretim yapan BBX Baby Kids Tekstil konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete 3 ay geçici mühlet verdi. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Bursa'da kurulan ve iki üretim tesisine sahip olan 61 yıllık BBX Baby Kids Tekstil mali sıkıntıları aşamadı. 24 ülkeye ihracat yapan şirket konkordato ilan etti. İflastan önce darboğazdan çıkmaya çalışacak1965 yılında Bursa’da kurulan ve iki üretim tesisiyle faaliyet gösteren BBX Baby Kids Tekstil için Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici konkordato kararı verdi. 24 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketin yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle bu süreçte alacaklı ödemelerinin durdurulması bekleniyor.Karar kapsamında, İcra ve İflas Kanunu (İİK) hükümleri doğrultusunda şirket aleyhine başlatılan icra takipleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki işlemler dahil olmak üzere durduruldu. Ayrıca daha önce başlatılan takiplerin de askıya alınmasına hükmedildi. Geçici mühlet süresi boyunca şirket aleyhine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının da uygulanmayacağı bildirildi.
