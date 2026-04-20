Ambalaj sektörünün 25 yıllık dev şirketi iflas etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de ambalaj sektörünün köklü şirketleri arasında yer alan Arfa Ambalaj iflas etti. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T13:26+0300
Ambalaj sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan 25 yıllık Arfa Ambalaj iflas etti. İstanbul'da üretim yapan şirket bir süre önce konkordato ilan etmiş ama verilen sürede ekonomik iyileşmeyi sağlayamadı. 25 yıldır üretim yapıyorduBakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 15 Nisan 2026 tarihinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı şirketin iflasına karar verdi.İflasın açılmasıyla birlikte şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbirler kaldırılırken, dosya "adi tasfiye" usulüyle işlem görülmek üzere Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne devredildi. Şirketin varlıkları alacaklılar arasında pay edilmek üzere koruma altına alındı.Temelleri 2001 yılında atılan şirket aynı zamanda sanayi üretimi için kritik önemdeki toz slip, parlatıcı, kurutucu ve kalsit gibi hammaddelerin tedarikçiliğini de üstleniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/unlu-tatli-firmasi-iflas-etti-400un-uzerinde-subesi-bulunuyordu-1104754762.html
