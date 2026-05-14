Rubio: Trump'ın Çin ziyaretinden sonra ABD'nin Tayvan konusundaki tutumu değişmedi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından ABD'nin Tayvan'a silah satışına ilişkin tutumunun değişmediğini belirtti. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T16:38+0300
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği Çin devlet ziyareti sonrası NBC’ye önemli açıklamalarda bulundu. Pekin’deki Halk Büyük Salonu’nda gerçekleşen liderler zirvesinde Tayvan konusunun gündeme geldiğini doğrulayan Rubio, bu kritik başlıkta ABD’nin geri adım atmadığını belirtti. Rubio, "Bu konudaki yaklaşımımız değişmedi. Birçok başkanlık dönemi boyunca oldukça tutarlı kaldı ve şimdi de tutarlı kalmaya devam ediyor" dedi.'Silah satışı politikamız değişmedi'Diplomatik temasların ardından Tayvan’a silah satışı meselesinin Çin tarafınca her zaman masaya getirildiğini hatırlatan Rubio, ABD’nin pozisyonunu açıkça ifade ettikten sonra diğer maddelere geçildiğini söyledi. Washington’ın Tayvan’ın savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdüne sadık kaldığını belirten Bakan Rubio, son silah satışının geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleştiğini anımsatarak sürecin yasal bir zeminde ilerlediğine dikkat çekti.Karar mercisi olarak ABD Kongresi vurgusuHaberin detaylarında, ABD’nin Tayvan politikasının sadece yürütme organı değil, ABD Kongresi kontrolünde olduğu mesajı öne çıktı. Rubio, silah satışı kararlarında Kongre'nin oynadığı hayati rolün altını çizerek, bu stratejik kararlılığın kişisel ya da geçici değişimlerden etkilenmediğini ifade etti. Pekin-Washington hattındaki en hassas konu olan Tayvan konusunda, Trump yönetimi de önceki dönemlerin mirası olan "tutarlı tutum" çizgisini koruyacağını ilan etmiş oldu.
