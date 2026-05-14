İngiltere’de hükümet krizi: Sağlık Bakanı Wes Streeting i̇stifa etti, Başbakan’a "Bırak" çağrısı yaptı
İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, Başbakan Keir Starmer'a karşı bayrak açarak görevinden istifa etti. Starmer'ın bir sonraki genel seçime partiyi... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T16:34+0300
dünya
i̇şçi partisi
manchester
peter mandelson
angela rayner
yvette cooper
muhafazakar parti (i̇ngiltere)
i̇şçi partisi, manchester, peter mandelson, angela rayner, yvette cooper, muhafazakar parti (i̇ngiltere)
İngiltere siyaseti bugün gelen şok bir istifa haberiyle sarsıldı. Sağlık Bakanı Wes Streeting, Başbakan Keir Starmer’a sunduğu mektupla görevinden ayrıldığını duyurdu. Streeting, mektubunda Starmer’ın artık İşçi Partisi (Labour Party) liderliğini sürdüremeyeceğinin "açık olduğunu" belirtti. Bu hamle, siyasi çevreler tarafından Streeting’in başbakanlık ve parti liderliği için resmen meydan okuması olarak yorumlandı.
Liderlik yarışı i̇çin kritik eşik: 81 milletvekili
İngiltere’de liderlik yarışı tetiklenmesi için milletvekillerinin %20’sinin (81 milletvekili) imzası gerekiyor. Hali hazırda 80’den fazla İşçi Partisi milletvekili, son yerel seçimlerde yaşanan tarihi başarısızlığın ardından Starmer’ın istifası için mektup imzalamış durumda. Yerel seçim sonuçları kapsamında 1.500’e yakın belediye meclis üyesini kaybeden partide, Streeting’in istifası bardağı taşıran son damla olabilir.
Mandelson ve Epstein skandalı baskıyı artırıyor
Starmer hükümeti üzerindeki baskı sadece seçim sonuçlarıyla sınırlı değil. Tartışmalı isim Peter Mandelson’ın ABD Büyükelçisi olarak atanması ve ardından Mandelson’ın Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle görevden alınarak "kamu görevinde suiistimal" şüphesiyle tutuklanması, hükümeti köşeye sıkıştırdı. Wes Streeting de geçmişte Mandelson ile yakınlığı nedeniyle eleştirilmiş, ancak daha sonra eski büyükelçinin ülkesine ihanet ettiğini söyleyerek arasına mesafe koymuştu.
Muhtemel adaylar ve anket verileri
Olası bir liderlik yarışında Angela Rayner, Yvette Cooper ve Shabana Mahmood gibi isimlerin adı geçiyor. Ayrıca kamuoyunda favori olarak görülen Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, şu an milletvekili olmadığı için teknik olarak aday olamasa da, bir ara seçimle parlamentoya dönme ihtimali tartışılıyor. Ancak son Survation anketlerine göre, üyeler arasındaki destek oranında Keir Starmer %56 ile hala önde; Streeting ise yalnızca %23’lük bir desteğe sahip görünüyor.
Starmer’ın i̇stifaya giden süreci (zaman çizelgesi)
20 Aralık 2024:
Starmer, Peter Mandelson
’ı ABD Büyükelçisi olarak atadı.
11 Eylül 2025:
Mandelson, Epstein bağlantıları nedeniyle görevden alındı.
23 Şubat 2026:
Mandelson, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla tutuklandı.
7 Mayıs 2026:
İşçi Partisi yerel seçimlerde tarihinin en kötü sonuçlarından birini aldı.
14 Mayıs 2026: Wes Streeting
, Starmer’ın liderliğini sert bir dille eleştirerek istifa etti.