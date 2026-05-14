Mısırlı diplomat: Hindistan’daki BRICS toplantısı Batı’ya sert mesajlar veriyor

Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Rakha Ahmed Hassan, Hindistan'da yapılan BRICS dışişleri bakanları toplantısının, artan bölgesel ve küresel... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Rakha Ahmed Hassan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Hindistan’da gerçekleştirdiği toplantının, bölgesel ve uluslararası gerilimlerin tırmandığı son derece hassas bir dönemde yapıldığını söyledi.Hassan, toplantının temel amacının üye devletler ile birlik ortaklarının tutumlarını koordine etmek, daha önce alınan kararları gözden geçirmek ve diplomatik kanallar üzerinden yaklaşan zirvenin gündemini hazırlamak olduğunu ifade etti.Eski bakan yardımcısı, BRICS’in aktif üyelerinden biri olan İran’a karşı ABD ve İsrail tarafından artan baskı ve devam eden saldırılar nedeniyle toplantının öneminin daha da arttığını vurguladı.Hassan, oturumlar sırasında İran Dışişleri Bakanı’nın Tahran’ın tutumunu ortaya koyduğunu, Washington ile Tel Aviv’i uluslararası hukuku ihlal etmek ve İran’a gerçekçi olmayan talepler dayatmakla suçladığını belirterek, BRICS içinde İran’ın pozisyonuna karşı anlayış ve dayanışma havası hakim olduğunu kaydetti.Büyükelçi, BRICS’in Batı’ya ve ABD’ye gönderdiği temel mesajın, İran’a yönelik gerilimi tırmandırma ve baskı politikasına son verilmesi gerektiği olduğunu belirterek, mevcut çizginin sürmesinin Yeni Delhi’deki toplantıya katılan tüm ülkelerin çıkarlarını tehdit ettiği uyarısında bulundu.İran’ın nükleer programına değinen Hassan, ABD’nin Tahran ile ilişkilerinde ciddi bir güven krizi yaşadığını söyledi. İran’ın, ülkenin en yüksek dini liderliğinin fetvasına dayanarak, nükleer silah peşinde olmadığını ve nükleer programının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde tamamen barışçıl amaçlı olduğunu defalarca beyan ettiğini hatırlattı.Hassan ayrıca Amerikan kamuoyunda kademeli bir değişim yaşandığını belirterek, ABD Kongresi’ndeki bazı Demokrat Parti üyelerinin ilk kez İsrail’in nükleer kapasitesi meselesini gündeme getirmeye başladıklarını söyledi. Eski diplomat, bunun uzun yıllar kamuoyu tartışmalarının dışında bırakılmış bir “kırmızı çizginin” aşılması anlamına geldiğini, buna karşın asıl odağın hala İran üzerinde yoğunlaştığını ve bunun da, Amerikan ekonomisine trilyonlarca dolara mal olan gerekçelerle sürdürüldüğünü ifade etti.

