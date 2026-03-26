Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: BRICS, Ortadoğu krizinin yol açtığı sorunların çözüm anahtarı olacak
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: BRICS, Ortadoğu krizinin yol açtığı sorunların çözüm anahtarı olacak
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, BRICS, Ortadoğu'daki gerilimin yarattığı zorlukların üstesinden gelmede önemli bir anahtar olacağını belirtti. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T11:37+0300
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği kurultayı kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada BRICS’in Ortadoğu krizindeki rolünü değerlendirdi.Dmitriye, “Bu zor zamanlarda BRICS ülkeleri arasındaki işbirliği, Ortadoğu'daki gerilim tırmanmasının yarattığı zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı olacak” yorumunda bulundu.Rusya temsilcisi, Rus enerji kaynaklarının, yalnızca BRICS ülkelerinin değil, tüm dünyanın hayatta kalması için "kesinlikle hayati önem” taşıdığının da altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/orta-dogudaki-savasin-27-gunu-abd-muzakerelerin-devam-ettigini-acikliyor-iran-ise-reddediyor-1104506678.html
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, brics, ortadoğu, enerji kaynakları

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: BRICS, Ortadoğu krizinin yol açtığı sorunların çözüm anahtarı olacak

11:37 26.03.2026
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, BRICS, Ortadoğu'daki gerilimin yarattığı zorlukların üstesinden gelmede önemli bir anahtar olacağını belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği kurultayı kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada BRICS’in Ortadoğu krizindeki rolünü değerlendirdi.
Dmitriye, “Bu zor zamanlarda BRICS ülkeleri arasındaki işbirliği, Ortadoğu'daki gerilim tırmanmasının yarattığı zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı olacak” yorumunda bulundu.
Rusya temsilcisi, Rus enerji kaynaklarının, yalnızca BRICS ülkelerinin değil, tüm dünyanın hayatta kalması için "kesinlikle hayati önem” taşıdığının da altını çizdi.
Orta Doğu'daki savaşın 27. günü: ABD müzakerelerin devam ettiğini açıklıyor İran ise reddediyor, saldırılar sürüyor
