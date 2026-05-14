Ukrayna'da mahkeme, Yermak’ın akıl hocası olduğu iddia edilen astrologla görüşmesini yasakladı
Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi (HACC), kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Zelensky'nin eski Ofis Başkanı Andriy Yermak hakkında çarpıcı...
2026-05-14T13:06+0300
Ukrayna siyaseti, Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi (HACC) tarafından alınan ilginç bir kararla sarsıldı. Vladimir Zelenskiy'nin eski Ofis Başkanı Andrey Yermak, Kiev yakınlarındaki lüks konut inşaatı projeleri üzerinden kara para aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme, davanın sanıkları arasında yer alan ve Yermak’ın kritik hükümet atamaları konusunda fikir aldığı iddia edilen Kievli ünlü astrolog Veronika Anikeevich ile sanığın iletişim kurmasını kesin bir dille yasakladı.Milyon dolarlık kefalet ve tutuklama kararıUkrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) tarafından yürütülen soruşturmada, Yermak'ın devasa bir yolsuzluk ağının merkezinde olduğu iddia ediliyor. HACC hakimi, canlı yayınlanan duruşmada Yermak’ın 3,1 milyon dolar kefalet bedeliyle tutuklu yargılanmasına hükmetti. Karara itiraz edeceğini belirten Yermak, savunmasında bu boyutta bir paraya sahip olmadığını öne sürdü. Savcılık makamı ise başlangıçta 4,1 milyon dolarlık bir kefalet talebinde bulunmuştu.Yasaklı i̇simler listesi kabarıkMahkeme sadece astrologla değil, davanın diğer kritik isimleriyle de temasın kesilmesine karar verdi. Karara göre Yermak; eski Başbakan Yardımcısı Oleksiy Çernişov ve iş insanı Timur Mindiç ile hiçbir şekilde iletişim kuramayacak. Yolsuzluk dosyasında adı geçen bu isimlerin, kara para aklama operasyonunda kilit roller üstlendiği iddia ediliyor.Yermak i̇çin adli kontrol şartları devreye girdiMahkeme, kaçma şüphesine karşı Yermak için ağır adli kontrol şartları belirledi. Eski Ofis Başkanı, tüm pasaportlarını yetkililere teslim etmek, Kiev sınırlarını terk etmemek ve ikametgah değişikliklerini anında bildirmekle yükümlü kılındı. Ayrıca, davanın seyri açısından savcı ve hakimin tüm çağrılarına anında yanıt vermesi emredildi. Kararın tam metninin 18 Mayıs tarihinde saat 16:00'da okunması bekleniyor.
13:05 14.05.2026 (güncellendi: 13:06 14.05.2026)
Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi (HACC), kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Zelensky’nin eski Ofis Başkanı Andriy Yermak hakkında çarpıcı bir karar verdi. Mahkeme, Yermak’ın hükümet atamaları için danıştığı astrolog Veronika Anikeevich ile iletişimini yasakladı.
