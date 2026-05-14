Çinli uzman yorumladı: ABD ile ticari görüşmelerinin sonuçları Çin'in beklentilerini karşılıyor mu?
Çinli finans ve ekonomi uzmanı Li, Çin ve ABD liderleri arasında beklenen görüşmede ticari ve ekonomik iş birliği alanında çığır açıcı sonuçlar elde...
Çinli finans ve ekonomi uzmanı Li, Çin ve ABD liderleri arasında beklenen görüşmede ticari ve ekonomik iş birliği alanında çığır açıcı sonuçlar elde edilebileceğine inandığını ifade etti.
Shanxi Finans ve Ekonomi Üniversitesi’nden Doç. Li Kai, Çin ve ABD heyetleri arasında ticari ve ekonomik iş birliği konularında yapılan görüşmelerinin sonuçlarını Sputnik’e değerlendirdi.
Çin ve ABD heyetleri arasında ticaret ve ekonomi konularında yapılan istişarelerin devlet başkanlarının müteakip toplantısı için temel koşulları oluşturduğuna dikkat çeken Li, “(ABD Başkanı Donald) Trump'ın iki başkanlık dönemi boyunca yaşanan birkaç çatışmanın ardından her iki taraf birbirlerinin güçlü yönlerini daha iyi anlamış, ABD'nin Çin'e yaklaşımı daha rasyonel hale gelmiştir. Bunun dışında, Amerikan-İran savaşının ABD’de yol açtığı iç enflasyon ve petrol fiyatlarındaki artış gibi sorunlar, ayrıca yılın ikinci yarısında yapılacak parti seçimleri, Donald Trump üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor” diye konuştu.
Çinli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çin ve ABD liderleri arasındaki görüşmede, özellikle ticari ve ekonomik iş birliği alanında çığır açıcı sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum. Her iki taraf da muhtemelen bazı tavizler verecek. Ancak somut sonuçlar hakkında, devlet başkanları tarafından resmen teyit edildikten sonra konuşulabilir.
Li, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesi için ABD’nin yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini vurguladı:
Şu anda, ABD'nin hem teknoloji hem de ticaret alanındaki zıtlaşmada baskıyı sürdürmesi nedeniyle, ihracat kontrolü ile ilgili müzakereler en zorlu aşama olabilir. Bununla birlikte ABD rekabet avantajını korumaya ve özellikle Çin mallarının ithalatının iç enflasyon baskılarını azaltmaya yardımcı olduğu göz önüne alındığında, ticari ve ekonomik ilişkilerden yarar sağlamaya istekli. Gümrük bölgeleri alanında hala ilerleme olanakları mevcut. Ayrıca satın almalara da dikkat edilmesi gerekiyor. Çin'in Boeing uçakları, tarım ürünleri ve diğer malları satın almasının teşvik edilmesi yalnızca Trump'ın konumunu güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda destekçilerinin beklentilerini de karşılar.