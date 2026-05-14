Çin Başbakanı Li Çiang: Çin ve ABD dost ve ortak kalabilir ve kalmalıdır
Çin Başbakanı, ABD'li dev şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldiği zirvede, Pekin-Washington hattındaki gerilimi düşürecek kritik açıklamalarda bulundu... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T12:36+0300
Çin Başbakanı, ABD'li dev şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldiği zirvede, Pekin-Washington hattındaki gerilimi düşürecek kritik açıklamalarda bulundu. Li, Çin ve ABD’nin sadece rakip değil, küresel refah için ortak kalmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, sağlıklı ilişkiler için toplumun tüm kesimlerine iş birliği çağrısı yaptı.
Çin Başbakanı Li Çiang, Perşembe günü düzenlenen üst düzey bir toplantıda ABD'li şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşme sırasında iki dev ekonomi arasındaki ilişkilerin geleceğine dair iyimser bir tablo çizen Li, Çin ve ABD arasındaki bağların koparılmaması gerektiğini savundu. Li, "Geleceğe baktığımızda, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gerçekten dost ve ortak kalabilir ve kalmalıdır; ortak başarıya ve paylaşılan refaha ulaşabilirler" ifadelerini kullanarak iş dünyasına güven aşıladı.
Ortak başarı ve refah vurgusu
Başbakan Li, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece siyasi bir tercih değil, aynı zamanda küresel bir gereklilik olduğunu belirtti. Pekin ve Washington hattında yaşanacak bir uzlaşının, her iki tarafın da refah seviyesini artıracağını kaydeden Li Qiang, çatışma yerine stratejik ortaklık ve ticari iş birliği modellerine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.
Toplumun tüm kesimlerine çağrı
Haberin detaylarında, Çin-ABD ilişkileri konusundaki ilerlemenin yalnızca hükümetler düzeyinde kalamayacağı mesajı öne çıktı. Li Çiang, sağlıklı bir gelişme sürecinin tesis edilmesi için toplumun tüm kesimlerinin ve özellikle iş dünyasının elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Başbakan, hükümetlerin ortak çabalarının yanı sıra sivil toplum ve özel sektörün de bu ikili ilişkiler sürecine dahil olmasının kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.