https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/avrupa-ekonomisinde-dikkat-ceken-dusus-sirket-yatirimlari-11-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1105733767.html

Avrupa ekonomisinde dikkat çeken düşüş: Şirket yatırımları 11 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa ekonomisinde dikkat çeken düşüş: Şirket yatırımları 11 yılın en düşük seviyesinde

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nde şirket yatırımları son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Şirketler, zayıf talep, jeopolitik krizler, gümrük vergileri ve iklim... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T14:09+0300

2026-05-14T14:09+0300

2026-05-14T14:09+0300

ekonomi̇

avrupa

abd

lüksemburg

macaristan

avrupa birliği

yatırım

düşüş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105733353_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_9add1c35262dc436f1b06d8ab6e4dc14.png

Avrupa Birliği’nde şirketlerin yatırım oranı 2025’in son çeyreğinde yüzde 21.8’e geriledi. Eurostat verilerine göre bu oran, son 11 yılın en düşük seviyesi oldu. Veriler; şirketlerin fabrika, makine, bina, ekipman ve yazılım gibi alanlara ayırdığı bütçede ciddi yavaşlama yaşandığını gösterdi. Uzmanlar, Avrupa ekonomisinin üretim ve verimlilik açısından son yıllarda ABD’nin gerisinde kaldığını belirtti.Büyük ekonomilerde sert düşüş görüldüAvrupa’nın önemli finans ve iş merkezleri arasında yer alan İrlanda, Hollanda ve Lüksemburg, en düşük yatırım oranına sahip ülkeler arasında yer aldı. Özellikle İrlanda’da şirket yatırımlarının son yıllarda sert şekilde düştüğü belirtildi.INSEAD Ekonomi Profesörü Antonio Fatas, "Şirket yatırımları ekonomik büyümenin temel unsurlarından biridir" dedi. Fatas, Avrupa’nın üretkenlik artışında ABD’nin yaklaşık yüzde 2 gerisinde kaldığını söyledi.Öte yandan Macaristan ve Hırvatistan, yüzde 28’in üzerindeki oranlarla AB’de en yüksek yatırım seviyesine sahip ülkeler oldu.Şirketler en çok neden endişe ediyor?Avrupa Merkez Bankası’nın 64 büyük şirketle yaptığı araştırmaya göre şirketlerin büyük bölümü yatırımları azaltma nedeni olarak zayıf talebi gösterdi. Şirketler ayrıca düşük karlılık, artan iş gücü maliyetleri ve düzenlemelerden kaynaklanan baskılardan şikayet etti.Özellikle üretim sektöründeki şirketler, savaşlar ve gümrük vergileri nedeniyle oluşan jeopolitik gerilimlerin yatırımları olumsuz etkilediğini belirtti. Araştırmada, şirketlerin iklim düzenlemelerindeki belirsizlikten de rahatsız olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/avrupada-ucak-bilet-fiyatlarinin-artmasinin-kacinilmaz-oldugu-uyarisi-yapildi-1105729476.html

abd

lüksemburg

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, abd, lüksemburg, macaristan, avrupa birliği, yatırım, düşüş