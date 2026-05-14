Avrupa ekonomisinde dikkat çeken düşüş: Şirket yatırımları 11 yılın en düşük seviyesinde
Avrupa Birliği'nde şirket yatırımları son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Şirketler, zayıf talep, jeopolitik krizler, gümrük vergileri ve iklim... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T14:09+0300
avrupa, abd, lüksemburg, macaristan, avrupa birliği, yatırım, düşüş
Avrupa Birliği’nde şirket yatırımları son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Şirketler, zayıf talep, jeopolitik krizler, gümrük vergileri ve iklim düzenlemelerindeki belirsizlikleri yatırım kararlarını erteleyen başlıca nedenler arasında gösterdi.
Avrupa Birliği’nde şirketlerin yatırım oranı 2025’in son çeyreğinde yüzde 21.8’e geriledi. Eurostat verilerine göre bu oran, son 11 yılın en düşük seviyesi oldu. Veriler; şirketlerin fabrika, makine, bina, ekipman ve yazılım gibi alanlara ayırdığı bütçede ciddi yavaşlama yaşandığını gösterdi. Uzmanlar, Avrupa ekonomisinin üretim ve verimlilik açısından son yıllarda ABD’nin gerisinde kaldığını belirtti.
Büyük ekonomilerde sert düşüş görüldü
Avrupa’nın önemli finans ve iş merkezleri arasında yer alan İrlanda, Hollanda ve Lüksemburg, en düşük yatırım oranına sahip ülkeler arasında yer aldı. Özellikle İrlanda’da şirket yatırımlarının son yıllarda sert şekilde düştüğü belirtildi.
INSEAD Ekonomi Profesörü Antonio Fatas, "Şirket yatırımları ekonomik büyümenin temel unsurlarından biridir" dedi. Fatas, Avrupa’nın üretkenlik artışında ABD’nin yaklaşık yüzde 2 gerisinde kaldığını söyledi.
Öte yandan Macaristan ve Hırvatistan, yüzde 28’in üzerindeki oranlarla AB’de en yüksek yatırım seviyesine sahip ülkeler oldu.
Şirketler en çok neden endişe ediyor?
Avrupa Merkez Bankası’nın 64 büyük şirketle yaptığı araştırmaya göre şirketlerin büyük bölümü yatırımları azaltma nedeni olarak zayıf talebi gösterdi. Şirketler ayrıca düşük karlılık, artan iş gücü maliyetleri ve düzenlemelerden kaynaklanan baskılardan şikayet etti.
Özellikle üretim sektöründeki şirketler, savaşlar ve gümrük vergileri nedeniyle oluşan jeopolitik gerilimlerin yatırımları olumsuz etkilediğini belirtti. Araştırmada, şirketlerin iklim düzenlemelerindeki belirsizlikten de rahatsız olduğu ifade edildi.