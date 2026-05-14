Avrupa'da uçak bilet fiyatlarının artmasının 'kaçınılmaz' olduğu uyarısı yapıldı
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin başındaki Willie Walsh, Hürmüz Boğazı ve savaşın uzun süreli etkilerine dikkat çekerek yaz aylarında uçak... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin başındaki Willie Walsh, ABD-İsrail-İran savaşının ardından jet yakıtının yüksek maliyeti nedeniyle Avrupa’daki hava yolcuları için bilet fiyatlarının artmasının “kaçınılmaz” olduğunu açıkladı.İngiliz basınına konuşan Walsh açıklamasında şunları kaydetti:“Zamanla yüksek petrol fiyatlarının daha pahalı uçak biletlerine yansıması kaçınılmaz.”Hürmüz Boğazı açılsa bile yaşanan maliyetlerinin uzun süreli etkilerine değinen Wlash, çatışmaların yol açtığı aksaklıkların etkisinin gelecek yıla kadar sürebileceğini belirtti.“Bence İngiltere'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorun zamanlama” diyen Walsh, temmuz ve ağustos aylarında jet yakıtı ihtiyacının arttığına dikkat çekti. Walsh, “Yeterli alternatif tedarik sağlanamazsa, yaz sezonunun zirvesine girildiğinde bazı sıkıntılar yaşanabileceği yönünde endişeler var” ifadelerini kullandı.Hava yollarından uçuş iptalleriOrta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı. Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre 2 katından fazla arttı. Hava yollarından küresel yakıt krizine dair açıklamalar gelmeye başladı. ABD'de hava yolu yakıt maliyetleri yüzde 56,4 arttı.Merkezi ABD'de bulunan ve ucuz biletli uçuş sağlayan hava yolu şirketi Spirit Airlines, 34 yılın ardından faaliyetlerini durdurdu.Brüksel Havayolları'nın gelecek 4-6 hafta yetecek miktarda jet yakıtı olduğu basına yansıdı.Air Canada, artan maliyetler nedeniyle ABD'ye yönelik dört sezonluk rotasını planlanandan daha erken sonlandıracağını açıkladı.
