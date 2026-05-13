https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/macron-ciftindeki-tokat-krizine-yeni-iddia-iranli-oyuncuyla-mesajlasiyordu-1105711813.html

Macron çiftindeki ‘tokat’ krizinde yeni iddia: ‘İranlı oyuncuya mesaj attı'

Macron çiftindeki ‘tokat’ krizinde yeni iddia: ‘İranlı oyuncuya mesaj attı'

Sputnik Türkiye

Fransız gazeteci Florian Tardif’in yeni kitabına göre, Brigitte Macron’un geçen yıl Emmanuel Macron’a uçakta tokat attığı iddiasının arkasında İranlı oyuncu Golshifteh Farahani ile yapılan mesajlaşmalar bulunuyor.

2026-05-13T18:51+0300

2026-05-13T18:51+0300

2026-05-13T19:25+0300

dünya

emmanuel macron

brigitte macron

tokat

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0d/1105712041_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4ef383a98621f9a3936911788a086c0e.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında geçen ve geçen yıl dünya basınında geniş yankı uyandıran ‘tokat’ tartışması yeniden gündeme geldi. Fransız medyasına göre olayın arkasında İranlı oyuncu Golshifteh Farahani ile yapılan mesajlaşmalar bulunuyor.BFMTV, Voix, Madame Figaro ve 20 Minutes gibi Fransız medya kuruluşlarının aktardığına göre, Paris Match’in siyaset yorumcularından gazeteci Florian Tardif yeni yayımlanan "A (Almost) Perfect Couple" (Neredeyse Mükemmel Bir Çift) adlı kitabında dikkat çekici iddialarda bulundu.Yaklaşık bir yıl önce Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye iniş yapan uçakta çekilen görüntülerde, Brigitte Macron’un eşi Emmanuel Macron’a tokat attığı iddiası sosyal medyada ve dünya basınında geniş tartışma yaratmıştı. Elysee Sarayı ise o dönemde görüntülerin "eşler arasında şakalaşma" olduğunu açıklamıştı.'Basit bir şaka değildi' Ancak gazeteci Tardif, olayın basit bir şaka olmadığını öne sürdü. Kitaba göre Macron, bir süredir Paris’te yaşayan İranlı oyuncu Golshifteh Farahani ile mesajlaşıyordu. İddiaya göre Brigitte Macron bu yazışmaları fark etti ve çift arasında gerginlik yaşandı.'Sizi çok güzel buluyorum' Tardif, Macron ile oyuncu arasında "platonik" bir ilişki bulunduğunu savunurken, mesajların zaman zaman samimi bir tona ulaştığını ileri sürdü. Kitapta yer alan iddiaya göre Macron’un oyuncuya gönderdiği mesajlardan birinde, "Sizi çok güzel buluyorum" ifadesi yer aldı.'Eşimin telefonuna bakmıyorum' Öte yandan Brigitte Macron’un yakın çevresi iddiaları kesin bir dille reddetti. Le Parisien gazetesi, Brigitte Macron’un 5 Mart’ta kitabın yazarı Florian Tardif’e konuştuğunu ve "eşinin telefonuna hiçbir zaman bakmadığını" söylediğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/rubio-pekine-giderken-maduronun-giydigi-esofmanla-poz-verdi-1105699390.html

tokat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, brigitte macron, tokat, haberler