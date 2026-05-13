Rubio, Pekin’e giderken Maduro’nun giydiği eşofmanla poz verdi
ABD Dışişleri bakanı, Çin yolunda Maduro’nun giydiği eşofmanla poz verdi. Detaylar haberde...
2026-05-13T13:26+0300
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Pekin’de yapılacak kritik zirve için ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte seyahat ederken alışılmış takım elbisesini çıkarıp Nicolas Maduro’nun giydiğiyle aynı eşofmanı tercih etti.
Marco Rubio, ABD başkanlık uçağı Air Force One’da gri renkli eşofmanıyla poz verdi. Kıyafet, Venezuela liderinin 3 Ocak’ta Karamas’ta ABD özel kuvvetleri tarafından alı konulduktan sonra Amerika'ya götürülürken giydiği kombinle benzerliği nedeniyle dikkat çekti.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Rubio’nun elleri cebinde ve ciddi bir ifadeyle durduğu fotoğrafı paylaşarak sosyal medyada, “Bakan Rubio Air Force One’da Nike Tech ‘Venezuela’ giyiyor!” ifadelerini kullandı.
Batı basınında yer alan yorumlarda 'Rubio'nun Çin'e giderken güç gösterisi olabileceği' analizi yapılıyor.
Çin’in yaptırım listesinde
Rubio, ülkedeki insan hakları ihlallerine yönelik çıkışları nedeniyle Çin’in yaptırım listesinde bulunmasına rağmen ABD başkanının Çin ziyaretine katılacak.
Pekin yönetimi, Rubio’nun ülkeye giriş yapabilmesi için isminin Çince yazımını değiştirdi. Soyadındaki bir hece farklı bir Çince karakter olan “lu” ile değiştirildi.
Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu salı günü yaptığı açıklamada, 54 yaşındaki Rubio’nun Çin’e girişinin engellenmeyeceğini söyledi. Liu, “Yaptırımlar, Sayın Rubio’nun ABD senatörü olduğu dönemde Çin’e ilişkin sözleri ve eylemlerini hedef alıyordu” dedi.
Maduro ve eşi, 3 Ocak 2026’da ABD askeri operasyonuyla Caracas’taki konutlarında alı konularak ABD’ye getirildi. Haklarında 'narko-terörizm', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'kara para aklama' ve 'komplo' gibi ağır suçlamalar bulunuyor.