Küresel petrol arzında sert düşüş: Günlük 1,8 milyon varil geriledi

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre ABD/İsrail-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalar nedeniyle küresel petrol arzı nisanda günlük 1,8 milyon varil... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T15:08+0300

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), Orta Doğu’daki savaşın küresel enerji piyasasında ciddi arz kaybına yol açtığını açıkladı. Kurumun yayımladığı Petrol Piyasası Raporu’na göre, küresel petrol arzı nisanda önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 800 bin varil azalarak 95,1 milyon varile düştü.Raporda, düşüşün temel nedenleri arasında ABD/İsrail-İran savaşı sırasında enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı üzerinden tanker geçişlerine getirilen kısıtlamalar gösterildi.IEA verilerine göre savaşın başlamasından bu yana toplam küresel arz kaybı günlük 12,8 milyon varile ulaştı.OPEC üretimi son 35 yılın en düşük seviyesindeOPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimi nisanda 1,9 milyon varil gerileyerek 40,1 milyon varile düştü. Böylece grubun üretimi savaş öncesi seviyelerin günlük 11,9 milyon varil altında kaldı.Raporda, OPEC üretiminin son 35 yılın en düşük seviyesine indiği vurgulandı.OPEC+ dışındaki ülkelerde ise nisanda sınırlı toparlanma görüldü. Bu ülkelerin arzı günlük 90 bin varil artarak 54,9 milyon varile yükseldi ancak üretim hala çatışma öncesinin günlük 820 bin varil altında seyrediyor.Mayıs ayının başında OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı almıştı.Hürmüz Boğazı için kritik uyarıIEA raporunda, Hürmüz Boğazı’nın raporun hazırlandığı dönemde fiilen kapalı olduğu belirtilirken, ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdüğü ifade edildi.Mevcut senaryoya göre boğazın haziran başına kadar kapalı kalabileceği değerlendirilirken, mayın temizleme çalışmalarının ardından petrol ihracatının tamamen normale dönmesinin iki ila üç ay sürebileceği kaydedildi.Orta Doğu’daki petrol üretiminde ciddi toparlanmanın ise daha uzun zaman alabileceği belirtildi.Petrol piyasasında 'benzeri görülmemiş arz şoku'Raporda, Körfez ülkelerinden kaynaklanan toplam petrol arz kaybının şimdiden 1 milyar varili aştığı ve günlük 14 milyon varilden fazla üretimin durduğu ifade edildi.IEA, bunun “benzeri görülmemiş bir arz şoku” yarattığını belirtirken, piyasanın krize arz fazlası koşullarında girmesi nedeniyle arz-talep açığının şimdilik daha sınırlı seviyede kaldığını kaydetti.Kuruluş ayrıca küresel petrol arzının mayısta günlük 530 bin varil daha gerileyerek 94,5 milyon varile düşeceğini öngördü. 2026’nın üçüncü çeyreğinden itibaren ise kademeli toparlanma beklenildiği iletildi.

