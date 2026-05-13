İran: Pakistan sınırında patlamaya hazır üç bomba ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İran basını, ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında patlamaya hazır üç bombanın ele geçirildiğini duyurdu. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında patlamaya hazır üç bombanın ele geçirildiği açıklandı.İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansının (YJC) haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Mircave ilçesinde faaliyet gösteren sınır muhafızları, terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen bir şebekeyi tespit ederek etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.Mircave Sınır Muhafızları, yapılan operasyonda, patlamaya hazır üç bombanın ele geçirildiğini belirtti.
