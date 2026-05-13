Konuşmada masum görünen 'şey…', 'ııı…' gibi duraksamalar beynin alarmı olabilir
Yeni araştırmaya göre konuşurken sık duraksamak, “ııı” gibi dolgu kelimeleri kullanmak ve doğru kelimeyi bulmakta zorlanmak erken demans belirtileriyle... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T13:57+0300
Günlük konuşmalar sırasında verilen kısa duraklamalar, “ııı” ya da “şey” gibi dolgu kelimeleri ve doğru kelimeyi bulmakta yaşanan zorluklar, sanılandan daha önemli bir sağlık işareti olabilir.
Kanada’daki Toronto ve York Üniversiteleri araştırmacılarının yürüttüğü yeni çalışma, doğal konuşma biçimleri ile beynin yürütücü işlevleri arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koydu.
Yürütücü işlevler; hafıza, dikkat, planlama, odaklanma ve esnek düşünme gibi zihinsel becerileri kapsıyor. Araştırmacılar, bu becerilerdeki değişimlerin konuşma temposu ve kelime kullanımına da yansıdığını belirledi.
Yapay zeka konuşmaları analiz etti
Çalışmada katılımcılara detaylı görseller gösterildi ve bu görselleri kendi cümleleriyle anlatmaları istendi. Ardından hafıza ve bilişsel performansı ölçen standart testler uygulandı.
Araştırmacılar daha sonra konuşma kayıtlarını yapay zeka yardımıyla analiz etti. Sistem; duraksamaların sıklığı ve süresi, dolgu kelimelerinin kullanımı, konuşma ritmi ve kelime bulma zorlukları gibi yüzlerce farklı özelliği inceledi.
Elde edilen sonuçlar, bu konuşma özelliklerinin kişilerin bilişsel testlerdeki performansını yüksek doğrulukla tahmin edebildiğini gösterdi. Dr. Jed Meltzer, “Konuşmanın zamanlaması sadece bir konuşma tarzı değil, aynı zamanda beyin sağlığının hassas bir göstergesi” dedi.
Erken teşhis için yeni yöntem olabilir
Araştırmacılara göre yürütücü işlevlerdeki zayıflama yaşlanmayla birlikte doğal olarak görülebiliyor ancak bu durum aynı zamanda demansın erken evrelerinde de ortaya çıkabiliyor.
Bilim insanları, doğal konuşmanın günlük hayatın bir parçası olması nedeniyle bilişsel değişimleri takip etmek için pratik bir yöntem sunabileceğini düşünüyor. Geleneksel bilişsel testlerin zaman aldığı ve tekrarlandıkça kişilerin teste alışabildiği belirtilirken, konuşma analizlerinin daha sık ve kolay uygulanabileceği ifade ediliyor.
Araştırma ekibi, gelecekte yapay zeka destekli konuşma analizlerinin kliniklerde veya ev ortamında bilişsel gerilemeyi erken tespit etmek için kullanılabileceğini değerlendirdi. Uzmanlar ayrıca, konuşma analizlerinin diğer sağlık verileriyle birleştirilmesinin demans riskinin daha erken ve daha doğru belirlenmesine yardımcı olabileceğini vurguladı.