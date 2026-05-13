Çocuklara sebze yedirmenin sırrı anne karnında başlıyor

Sputnik Türkiye

Yeni araştırmaya göre hamilelik sırasında belirli sebze tatlarına maruz kalan çocuklar, yıllar sonra bu besinlere daha olumlu tepki verebiliyor. Bilim... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T10:42+0300

Çocuklara sebze yedirmek birçok ebeveyn için yıllardır süren bir mücadele. Ancak yeni bir araştırma, bu alışkanlığın doğumdan çok önce, anne karnında şekillenmeye başlayabileceğini ortaya koydu.Bebeklerde 'tat hafızası' İngiltere’deki Durham Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada, hamilelik sırasında belirli sebze tatlarına maruz kalan çocukların, ilerleyen yıllarda bu tatlara daha olumlu yaklaşabildiği belirlendi. Araştırmacılar, özellikle anne adaylarının tükettiği besinlerin fetüs üzerinde uzun vadeli bir “tat hafızası” oluşturabileceğini düşünüyor.Çalışma kapsamında bazı hamile kadınlara lahana tozu kapsülü, bazılarına ise havuç tozu kapsülü verildi. Araştırmacılar daha sonra çocukların bu kokulara verdiği tepkileri farklı aşamalarda incelemeye başladı. İlk gözlemler ultrason aracılığıyla anne karnındayken yapıldı. Aynı çocuklar doğumdan yaklaşık üç hafta sonra ve son olarak üç yaşına geldiklerinde yeniden değerlendirildi.Anne karnındaki tatlar çocukların damak zevkini etkileyebilirAraştırmada dikkat çeken sonuçlardan biri, anne karnında havuç aromasına maruz kalan çocukların havuç kokusuna daha olumlu tepki vermesi oldu. Aynı çocukların lahana kokusuna karşı daha olumsuz yüz ifadeleri gösterdiği aktarıldı. Lahana grubundaki çocuklarda ise bunun tersinin görüldüğü belirtildi.Çalışmanın başyazarı Prof. Nadja Reissland, bu eğilimin doğum öncesinden üç yaşına kadar benzer şekilde sürdüğünü söyledi. Reissland, “Gebeliğin son dönemlerinde belirli tatlara maruz kalmanın çocuklarda uzun süreli tat ve koku hafızası oluşturabileceğini görüyoruz” dedi.Araştırmacılar, çalışmanın küçük bir örneklem grubuyla yapıldığını ve daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu da vurguladı. Buna rağmen uzmanlar, anne beslenmesinin çocukların gelecekteki yeme alışkanlıkları üzerindeki etkisinin önemli olabileceğini düşünüyor.Çalışmada yer alan başka bir uzman ise bulguların, hamilelik dönemindeki beslenmenin çocukların yıllar sonraki yiyecek tercihlerini şekillendirebileceğine işaret ettiğini söyledi.Araştırma sonuçları Developmental Psychobiology (Gelişimsel psikobiyoloji) dergisinde yayımlandı.

