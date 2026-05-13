Hollanda'daki hastanede 12 personel hantavirüse maruz kalmış olabilir

13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T08:53+0300

Hollanda'nın Nijmegen kentindeki Radboud Üniversitesi Tıbbi Merkezi, bir hastadan alınan numunelerin protokol dışı işlenmesi nedeniyle 12 hastane çalışanının hantavirüse maruz kalmış olabileceğini duyurdu.Radboud Üniversitesi Tıbbi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "Hondius" isimli yolcu gemisiyle bağlantılı bir hastadan alınan kan ve idrar numunelerinin işlenmesi sırasında güvenlik prosedürlerine uyulmadığı bildirildi.Söz konusu ihmal neticesinde, hantavirüs riski taşıyan örneklerle temas eden 12 hastane personeli için koruyucu önlemler alındığı kaydedildi.

