4 haftalık değişim dikkat çekti: Biyolojik yaş değerlerinde düşüş görüldü

Bilim insanları, yalnızca 4 haftalık beslenme değişikliğinin yaşlı bireylerde biyolojik yaş göstergelerini iyileştirebildiğini açıkladı. Özellikle düşük yağlı... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T14:05+0300

Sidney Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada, 65 ile 75 yaş arasındaki bireylerde kısa süreli diyet değişikliklerinin biyolojik yaş üzerinde etkili olabileceği belirlendi. Araştırma sonuçları Aging Cell dergisinde yayımlandı.Bilim insanları, biyolojik yaşın kişinin takvim yaşından farklı olarak vücudun ne kadar sağlıklı çalıştığını gösterdiğini belirtti.Dört farklı diyet uygulandıAraştırmaya katılan 104 kişi dört farklı beslenme grubuna ayrıldı.Katılımcılara düşük yağlı-yüksek karbonhidratlı ve yüksek yağlı-düşük karbonhidratlı diyetler uygulandı. Bazı gruplar ağırlıklı olarak bitkisel protein tüketirken bazıları hem hayvansal hem bitkisel proteinle beslendi.Bilim insanları, kolesterol, insülin ve iltihap göstergeleri dahil 20 farklı biyobelirteci inceleyerek katılımcıların biyolojik yaşını hesapladı.Araştırma sonunda özellikle düşük yağlı ve karbonhidrat oranı yüksek beslenen grupta biyolojik yaş göstergelerinde dikkat çekici düşüş görüldü.Araştırmayı yürüten Dr. Caitlin Andrews, sonuçların umut verici olduğunu ancak yaşlanmanın tamamen tersine çevrildiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.Bilim insanlarından temkinli açıklamaAraştırmayı denetleyen Doç. Dr. Alistair Senior, uzun vadeli etkilerin henüz bilinmediğini söyledi.Senior, "Beslenme değişikliklerinin yaşa bağlı hastalık riskini azaltıp azaltmadığını görmek için daha uzun çalışmalar gerekiyor" dedi.Bilim insanları ayrıca biyolojik yaşta görülen değişimlerin kalıcı olup olmadığının da henüz netleşmediğini belirtti.Araştırmacılar, ileri yaşlarda yapılan beslenme değişikliklerinin sağlık üzerinde hızlı etkiler oluşturabileceğini ancak kesin sonuçlar için daha kapsamlı araştırmalar gerektiğini vurguladı.

